Зовсім заслаб: путін не зміг пройти пішки 100 метрів і сів в автомобіль

Повернулася тема стану здоров'я володимира путіна. Радник глави МВС України Антон Геращенко опублікував відео, на якому зображений президент рф на святкуванні дня народної єдності в росії.

«День народної єдності в Росії: щоб пройти 100 метрів від Спаської вежі до пам'ятника Мініну, Путін бере машину з ескортом і взводом охоронців», — написав він.

Під час свого абсурдного виступу путін приділив значну увагу західним країнам, які вже підтримували Україну до війни, а з початком вторгнення стали ще більш залученими — як фінансово, так і у військовому плані.

У світових ЗМІ вже давно ходять чутки про поганий стан здоров'я путіна. Видання, повідомляючи про фізичне нездужання російського лідера, згадують про рак, хворобу Паркінсона або шизофренію. Британці свого часу припустили, що російський президент завжди подорожує з дев'ятьма лікарями, а до фахівця з раку щитовидної залози звертався тридцять п'ять разів. Також висловлювалися припущення про рак крові, хоча точний тип хвороби путіна не уточнювався.

Тим часом електронні листи, до яких нещодавно отримали доступ журналісти-розслідувачі таблоїду The Sun, свідчать про те, що путін страждає на рак підшлункової залози та простати, а також бореться з ранніми стадіями хвороби Паркінсона. «Дейлі мейл» наполягала на тому, що російського президента «годують стероїдами та інноваційними знеболювальними ін'єкціями».

Нагадаємо, що у жовтні з'явилася інформація, що путін схуд на 8 кілограмів та має напади кашлю.

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