«Купіть плаття а-силуету з щільних тканин»: як приховати живіт завдяки одягу

Живіт — це найбільш проблемна жіноча зона. Небажана вага може з'явитися навіть у тих жінок, які ніколи не були схильні до повноти, й тоді відпадає настрій крутитись перед дзеркалом. Але стилістка Тетяна Бєлявіна поділилась дієвими порадами як за допомогою одягу приховати цей недолік фігури.

«Щільні тканини та вільне облягання — це альфа і омега! Тобто найголовніше! Все інше тримається в тому числі на цих важливих пунктах. Якщо живіт обтягнути, то він меншим не стане. Якщо вдягнути величезний балахон, то не тільки живіт, а й ви сама станете загалом більшою. Шукайте золоту середину. Зверніть увагу на злегка завищену талію. Це не ампір, коли талія зміщується під самі груди. Просто зсуваємо талію злегка вище за вашу, так після такої талії спідниця розширюється і дає простір животу.

Формуємо талію і баску. Це знову дасть простір для живота, що замаскує його. Для цього верх беремо об'ємним і ременем збираємо цей об'єм в баску. Ефект талії — це знову об'ємний крій, але вже в крої передбачена талія і розширення після неї. У це розширення і буде поміщатися живіт.

Про вертикалі всі знають, але одна вертикаль не впорається. Якщо будете поєднувати із завищеною талією, напівприляганням та іншим, то ефект буде відчутний. Знову вертикаль, але більш хитра. Беремо внутрішній шар і низ в одному кольорі, а другий шар в іншому або з принтом. Не забуваємо про напівприлягання".

Якщо принт щільний, каже стилістка, рябить, то він розмиває об'єм, об'єм здається меншим. А ще можна перевести увагу з живота на ноги за допомогою принта.

«Прямі або а-силуету з щільних тканин напівприлягаючого силуету сукні відмінно маскують практично будь-які животи. Звичайно, якщо живіт дуже великий, то замаскувати його навряд чи вдасться, але все одно, трохи згладити точно вийде».

Нагадаємо поради стиліста щодо бажання багатьох виглядати молодше за допомогою одягу — вся справа в кольорах.

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