«Темні кольори слід змінити на світлі»: як правильно одягатись, аби виглядати молодшою
Попри війну люди прагнуть бути красивими та молодими. Все гостре, пряме, зібране завжди виглядає динамічнішим, ніж м’яке, безформне, хвилясте, про це пише на своїй сторінці стилістка Тетяна Бєлявіна.
«Код — це така ознака, яку ми зчитуємо і розуміємо, що ця людина сповнена енергії і сил. І так, вони є і в одязі теж. Усе, що дає динаміку, зухвалість, має завжди молодший і енергійніший вигляд. Що в одязі дає цю динаміку? Все гостре, пряме, зібране завжди має більш динамічний вигляд, ніж м'яке, безформне, хвилясте. Усе м'яке і безформне має вигляд млявий, а отже, більш дорослий. А ще все це підкреслює вікові зміни, які у вас почалися. Тому, якщо хочете виглядати молодше, то варто перебудувати свій гардероб і додати коди молодості».
За словами стилістки, м’якість у своєму стилі варто замінити на чіткість.
«Безформний трикотаж міняємо на трикотаж, який тримає форму, краще з втачним рукавом. Не вибираємо жакети з м'якої тканини. Круглі коміри і вирізи міняємо на варіанти з англійським коміром і лацканами. Круглий виріз міняємо на V-виріз. Круглі вирізи, та ще й у застарілих варіантах, виглядають дуже „по тіткінськи“, додають вік. V-виріз витягує, робить вас стрункішою і полегшує верх фігури. Блузи з бантом міняємо на блузу-сорочку. Всі ці блузи з коміром бантом або краваткою виглядають дуже старомодно. Замініть їх на сучасні сорочки. Темні кольори слід змінити на світлі. Поєднання темного з темним дуже сильно старить. Беремо колір, не яскравий, як уявили відразу багато хто, а глибокий, насичений. Ну і про світлі відтінки не забуваємо. Замість рюшів обирайте елегантні драпірування».
Нагадаємо, до моди повертаються чорні сумки.
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