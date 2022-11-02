Основний ворог схуднення — голод, а основний поплічник — ситість. Якщо людина сита — вона не їсть, якщо не їсть — худне. Формула вкрай проста, тільки її треба втілити в реальність, пояснює на своїй сторінці у Фейсбуці професійний фітнес-тренер Віктор Мандзяк й називає одним із еліксирів схуднення білок. Адже він береже м'язи, тратить багато енергії на своє перетравлення і засвоєння та викликає відчуття ситості.

«Білок — це не м'ясо, як деякі підписники гадають, білок — це макронутрієнт, якого багато в м'ясі, рибі, молочних продуктах, бобових та яйцях. Білок залишається надовго в шлунку, там він набухає, денатурується і частково гідролізується. Наповнений їжею шлунок сигналізує мозку про наявні в ньому калорії, і той „скручує“ голод. Далі білок потрапляє в кишківник, де остаточно розщеплюється до мономерів — амінокислот. Коли в кишечнику появляються амінокислоти, вивільняються гормони ситості — глюкозозалежний інсуліноподібний поліпептид, глюкагоноподібний поліпептид та холецистокінін. Вони всмоктуються в кров, добираються до мозку, знаходять там центр ситості, який і активують. І людина відчуває блаженну ситість. Більше того, холецистокінін пригнічує вироблення єдиного периферійного гормону голоду — греліну. Тому ідеальна дієта для схуднення має бути високобілковою, адже білок — це ситість».

Віктор Мандзяк рекомендує при схудненні споживати білка в кількості 1,5 г/кг маси тіла. «Набрати зі звичайної їжі таку кількість протеїну зовсім не складно. Врахуйте, що білок є дуже в багатьох продуктах: хліб, гречка, рис, кукурудза, вівсянка — ці та багато інших продуктів містять в собі протеїн, який теж треба враховувати».

Нагадаємо, раніше Віктор Мандзяк пояснював, чим небезпечна кетогенна дієта.

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