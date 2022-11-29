Допоможіть нужденним: у рф збирають сушку та туалетний папір для військових

У Москві почали збирати новорічні бокси з туалетним папером і вітамінами для військовослужбовців. Оголошення про збір подарунків для військовослужбовців повісили в під'їздах Олексіївського району столиці. Про це повідомляє телеграм канал «Обережно, новини».

У списку подарунків цукерки, сушки, сигарети, вітамін С і туалетний папір. Організатори збору просять приносити продукти харчування і предмети особистої гігієни в цільних, не ушкоджених упаковках, з терміном придатності, який не закінчився. У кожен подарунковий набір будуть вкладені листівки від школярів, які пишуть їх примусово.

Відомо, що організатор збору — московська рада ветеранів. Всю новорічну гуманітарку обіцяють передати морським піхотинцям Тихоокеанського флоту, які за час повномасштабної агресії росії проти України втратили близько 50% особового складу. Кораблі цього флоту готувалися йти в Чорне море, щоб обстрілювати українські землі. Вони чекали дозволу від Анкари перетнути Босфор, але Туреччина на початку листопада так і не дозволила цього зробити.

Нагадаємо думку Сергія Фурси «Кожен постріл ракет наближає росію до поразки. І путін це знає. І годинник тікає. Тікає в холодному самотньому бункері».



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