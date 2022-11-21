Туреччина скоро не пропускатиме через Босфор і Дарданелли незастраховані танкери з російською нафтою. А це в умовах санкцій стане проблемою для перевізників нафти. Країна вже попередила світових вантажовідправників, оскільки нові європейські санкції набирають чинності. Зокрема, правило починає діяти з 1 грудня, за кілька днів до того, як Європейський Союз і Великобританія введуть додаткові обмеження на російську торгівлю, що значно ускладнить отримання страховки для танкерів, що перевозять нафту, пише Вloomberg.

Судна, що перевозять нафту через протоку Дарданелли, повинні будуть надати лист від свого страховика про те, що страховка буде надана для цього конкретного рейсу і вантажу, йдеться в циркулярі турецького міністерства транспорту.

Оскільки Європейський Союз і Великобританія з 5 грудня вводять агресивні санкції проти російських нафтових поставок, це суттєво вплине на доступність стандартного галузевого страхування.

За інформацією видання, за останні шість місяців росія відвантажувала майже 650 тисяч барелів на день власної нафти через свій чорноморський порт Новоросійськ. Сусідній російський порт експортував майже 1,3 мільйона барелів на день вантажів з Казахстану.

Директор турецької установи, що регулює морські перевезення, підтвердив це і сказав, що мотивом для цього було дотримання санкцій ЄС, хоча Туреччина не є їх частиною. Він сказав, що цей крок може мати вплив на російські танкери, якщо вони намагатимуться отримати необхідний захист і страховку відшкодування, яка покриває власників від відповідальності, наприклад, у разі розливу нафти. За його словами, цей захід має підвищити безпеку судноплавства вздовж турецьких проток.

Якщо судна будуть проходити через протоки без страховки, це може завдати значної шкоди водному шляху, а рух суден може зупинитися, якщо незастраховане судно потрапить в аварію, говориться в циркулярі. Як наслідок, лист-гарантія страхового покриття розглядається як розв'язання цієї проблеми, додається в ньому.

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