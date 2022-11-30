Найкращий спосіб забезпечити тривалий мир в Україні — надати їй озброєння, заявив у Бухаресті Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Міністри закордонних справ країн Альянсу зустрілися у вівторок у румунській столиці.

«Ми домовилися, що будемо підтримувати Україну в боротьбі з руйнуванням енергосистеми, — сказав Генеральний секретар НАТО на прес-конференції, підсумовуючи висновки глав дипломатії країн-членів Альянсу. — Ми демонструємо єдність і підтримку України, ми не підемо».

Торкаючись питання можливого вступу України до НАТО, він зазначив, що Альянс визнає євроатлантичні прагнення України, але наразі зосереджений на захисті країни від російської агресії. Коментуючи вступ до Альянсу двох останніх його членів, Північної Македонії та Чорногорії, він заявив, що «двері до НАТО залишаються відкритими і росія не має права вето з цього питання.

«росія тут не має права голосу, і цей принцип стосується і України», — наголосив Столтенберг, додавши, що путін, з іншого боку, призвів до неминучого вступу до Альянсу Фінляндії та Швеції.

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс, у свою чергу, закликав НАТО надати Україні сучасні танки, які дадуть Києву перевагу над російськими військами в найближчі зимові місяці.

«Я говорив з багатьма експертами, і те, що я почув, однозначно: якщо ми до січня надішлемо танки, це може змінити ситуацію», — пояснив політик.

Нагадаємо, раніше генеральний секретар НАТО називав «великою помилкою» недооцінку росії, яка, за його словами, «готова зазнати значних втрат і продовжувати завдавати страждань».

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