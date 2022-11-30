«Його робота була надзвичайно небезпечною»: стало відомо про загибель ще одного українського захисника

На Вінниччині поховали військовослужбовця Олега Харченка. Серце мужнього воїна перестало битись 16 листопада. Йому було лише 27…

«Після смерті батька в 2010-му році сім'я Олега переїхала на постійне місце проживання в село Ясенки Липовецького району. Потім він навчався в Зозівському професійно-аграрному ліцеї, де здобув спеціальності електрика холодильних установок, автослюсаря та автоелектрика, — повідомляє Почапинецький старостинський округ. — В 2017—2019 роках проходив строкову військову службу в ЗСУ. Після демобілізації був знову мобілізований. Проходив службу на сході України. Учасник АТО. Після другої демобілізації працював на будівництві в Києві».

Після повномасштабного вторгнення військ росії воїн був знову мобілізований і з 21 квітня в складі інженерно-саперних військ ЗСУ захищав нашу Батьківщину. Був солдатом-сапером.

«Роботу, яку виконував Олег, була надзвичайно небезпечною. Адже недарма за сміливість і везучість в Олега позивний був „Безсмертний“. Його бойовий товариш, родом з Хмельницького, з яким переносили всі негаразди війни, розповів, як Олег спас життя побратиму, винісши його пораненого з мінного поля. Олег підірвався на міні в Запорізькій області при розмінуванні мінного поля».

Похоронили відважного воїна на кладовищі села Ясенки, де проживає його мати Ліна Іванівна. Брат загиблого нині теж на війні.

Нагадаємо розповідь бойової медички, як під обстрілами шукали загиблого побратима.



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