Українська співачка виборює право представляти Швецію на Євробаченні-2023

17-річна мешканка Запоріжжя Марія Сур стала учасницею щорічного музичного фестивалю Швеції «Мелодіфестивален», переможець якого представляє країну на Євробаченні-2023 у Великій Британії. Починаючи з 2000 року це найпопулярніше телешоу країни. Відбіркові тури стартують на початку лютого 2023 року.

Марія стала відома в Україні після участі у шоу «Голос країни-12». На «сліпих прослуховуваннях» дівчина потрапила до команди Наді Дорофєєвої, але після «Нокаутів» залишила шоу. Відомо, що дванадцятий сезон «Голосу» знімався ще до початку повномасштабного вторгнення.

З початком війни Марія Сур разом із мамою змушені були залишити країну. Вони поїхали до Швеції, де мешкає рідна тітка Марії. Дівчина, яка має унікальні вокальні дані, продовжила кар'єру співачки. Вона взяла участь у благодійному концерті у Стокгольмі, де було зібрано гроші для підтримки України. Саме там співачку помітили у Warner Music та уклали з нею контракт. Марія навіть встигла випустити перший сінгл.

«Моє життя круто змінилося, але музика допомогла мені впоратися з труднощами», — написала Марія у соціальній мережі.

Відомо, що на музичному фестивалі Сур виступить із піснею «Ніколи не здавайся», яка, за словами співачки, розповідає її історію життя. Марія боротиметься за право представляти Швецію на Євробаченні-2023 разом із ще 28 учасниками «Мелодіфестивален».

Нещодавно переможці Євробачення-2022 гурт Kalush Orchestra стали спеціальними гостями престижної музичної премії MTV Europe Music Awards.

223

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram