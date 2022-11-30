Після теракту у Мадриді Україна посилює захист посольств за кордоном

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба доручив терміново посилити безпеку всіх українських посольств за кордоном.

Про це повідомив спікер МЗС України Олег Ніколенко після випадку у Мадриді.

«До посольства України в Іспанії надійшов конверт. Під час огляду конверт вибухнув в руках коменданта. Комендант отримав незначні поранення, нині він госпіталізований, йому надається необхідна медична допомога. Загроз його життю немає. Решта співробітників посольства не постраждала», — повідомив він.



За словами Ніколенка, Кулеба звернувся до свого іспанського колеги з проханням вжити термінових заходів задля розслідування нападу на українську дипустанову.

«Міністр наголосив, що хто би не стояв за організацією цього вибуху, їм не вдасться залякати українських дипломатів чи зупинити їхню щоденну роботу над зміцненням України та протидією російській агресії», — додав спікер.

Про цей теракт у Мадриді вдень 30 листопада повідомили іспанські ЗМІ. Зазначалося, що вибухнув лист, який був адресований українському послу.

Раніше повідомлялося про теракт у Стамбулі, де у районі площі Таксім пролунав потужний вибух. Декілька десятків людей були поранені, є загиблі.

Фото Pixabay

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