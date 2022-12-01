«Ручні відключення»: у Києві світло відключатимуть у всіх будинках

В Києві почнуть діяти «ручні відключення» електрики. Це буде застосовано для того, щоб вимикати світло у будинках, що знаходяться на лініях критичної інфраструктури, повідомив генеральний директор YASNO Сергій Коваленко.



За його словами, сьогодні Київ все ще у режимі екстрених відключень. Стабілізаційні графіки не діють, але ними орієнтуються й до них наближаються.

«Час, який кияни проводять без світла, скорочується. У понеділок кияни у середньому відключалися на 9 годин, а вчора — менше ніж на 7 годин на добу. Сьогодні й самі обмеження були меншими — 545 МВт. Протягом дня відключалося 953 тисячі клієнтів, на 5 тисяч менше, ніж учора», — зазначив Коваленко.

Він також нагадав, що у Києві є будинки, які знаходяться на одній лінії з об'єктами критичної інфраструктури, які не беруть участі у відключеннях світла. Тому у цих будинках електрику також не вимикають.

Однак, щоб відключення були справедливими, цю ситуацію вирішили виправити.

«Якщо їх можна переключити на іншу лінію, яка вимикається, то енергетики їх перемикають… Але є будинки, які не можна перепідключити на іншу лінію, щоб вимикати разом з усім містом. Однак і по них очікується адміністративне рішення — ручне відключення, яке мають робити ЖЕК/ОСББ чи керуючі компанії. Подивимося, наскільки це буде робоча схема», — пояснив Коваленко.

Раніше експерти заявили, що за кілька тижнів в Україні може настати повний блекаут.



Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський закликав енергетиків та місцеву владу оперативно інформувати українців про відключення електроенергії, щоб люди могли заздалегідь знати та планувати свої дії.

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