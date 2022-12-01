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Україна

«Люди мають право знати»: Зеленський розповів, як мають відбуватися відключення електроенергії

8:40 1 грудня 2022
Зеленський

На вечір останнього дня осені близько 6 мільйонів абонентів у більшості областей України та у столиці було відключено від електрики.

Такі дані навів у зверненні за підсумками 280-го дня війни президент Володимир Зеленський.

Ситуація, за його словами, залишається дуже складною саме у столиці, а також у Київській, Вінницькій, Львівській, Одеській, Хмельницькій та Черкаській областях.

Енергетики та комунальники, наші всі служби роблять все, щоб стабілізувати систему та дати людям більше енергії на більш довгий час.

«Хочу наголосити: дуже важливо, щоб люди розуміли, коли й на який проміжок часу у них відключать електрику», — закликав український лідер, поклавши відповідальність за інформування населення як на самі енергокомпанії, так і представників місцевої влади.

«Люди мають право знати. І наскільки це можливо, має бути забезпечена передбачуваність життя. Люди бачать, що в сусідніх будинках або на найближчих вулицях чомусь інші правила по світлу. Але ж має бути справедливість і зрозумілість», — закликав глава держави.

Нагадаємо, за даними поліції, з появою віялових відключень електрики в Києві число ДТП з пішоходами зросло вдвічі, кількість загиблих у них у шість разів.

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