Доведеться потерпіти: астролог розповів, коли припиняться ракетні обстріли міст України

Відомий астролог Дмитро Уранус, який назвав дату повної капітуляції рф, вважає, що кількість ракетних ударів по мирних містах України зменшиться в березні 2023 року.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook .

Починаючи з цього періоду, активні бойові дії почнуть сходити нанівець.

За словами експерта, у ніч з 1 на 2 січня та 29 січня відбудуться покриття Місяцем Урану у Тельці. Наступного разу вони очікуються лише за 84 роки. Саме це рідкісне явище і дасть поштовх до того, щоб війна в Україні швидше закінчилася.

«Ось настільки це рідкісні явища, які дають такі важкі випробування для України та українців. Думаю, що в березні масові обстріли крилатими ракетами України сильно зменшаться. Навесні вже не буде ударів сотнею ракет за раз», — написав Уранус.

Нагадаємо, напередодні президент Володимир Зеленський, а також західні партнери та військові експерти попередили українців про майбутні ракетні атаки Росії на об'єкти критичної інфраструктури в Україні — нині ворог веде накопичення боєзапасу.

361

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram