Битимуть кілька днів поспіль: стало відомо про підготовку рашистами нових ударів по Україні

Росіяни готують нові ракетні удари по Україні. Про це попередив президент Володимир Зеленський, про це попереджають західні партнери та військові експерти.

На авіабазі «Енгельс-2» зараз сконцентровано близько двох десятків стратегічних бомбардувальників. На підвісках деяких Ту-95МС вже встановлені ракети. Рашисти споряджають також Ту-160.

Інформація надходить з різних джерел, у тому числі з окупованої території, написав у своєму акаунті у соціальній мережі військовий кореспондент Андрій Цаплієнко.

За його словами, ракети підвозяться до Севастопольської бухти.

На півдні ворог підтягує комплекси С-300. Декілька установок виявлено у Запорізькій області.

Крім того, на півночі у білорусі сконцентровано велику кількість «Іскандерів» та РСЗВ. Є ймовірність, що цього разу росіянам вдасться дотиснути Лукашенка і той дозволить застосування білоруські РСЗВ «Полонез».

«Не можна сказати, чи застосують увесь цей арсенал. Також, як не можна сказати, коли застосують. Але ймовірність дуже висока», — вважає журналіст.

Якщо будуть застосовувати, то можуть бити по українських цілях кілька днів поспіль. Декількома хвилями, щоб кожна наступна не дала Україні часу відновити те, що зруйнувала попередня. Це лише один з можливих сценаріїв.

«Також вороги гарантовано шукатимуть наші системи ППО. Хлопці з Повітряних Сил, які зараз перебувають на бойовому чергуванні — це головна надія України. Тому велике прохання до адекватних людей не знімати й не викладати роботу систем протиповітряної оборони. А до неадекватних прийде Служба Безпеки», — пише Андрій Цаплієнко.

Раніше повідомлялося, що за кілька тижнів в Україні може настати повний блекаут, якщо не буде забезпечено потужну ППО.

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