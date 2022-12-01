В Україні різко впав рівень злочинності: названо причину

За даними Національної поліції, з 23 листопада, коли російські ракети нанесли відчутної шкоди об’єктам критичної інфраструктури, поліція збільшила кількість нарядів на вулицях та посилила заходи безпеки на дорогах населених пунктів. І це, повідомили правоохоронці, призвело до зменшення кількості скоєних злочинів на 16%.

В т.ч. повідомлень про шахрайство зменшилося на 24%, про викрадення транспортних засобів — на 23%, про крадіжки — на 7%, а також про пограбування — на 3%.

Кількість ДТП за цей період зменшилась на 13%. На 22% менше трапилося автопригод, у яких травмувалися люди. На 5% поменшало смертей на дорогах.

Своєю чергою очільник поліції Київщини Андрій Нєбитов в ефірі телемарафону пов'язав зменшення рівня злочинності зі збільшенням кількості патрулів, зокрема у столичному регіоні.

«Ми вдвічі збільшили патрулі на території Київської області… Тому завдяки підвищенню сил безпеки ми не спостерігаємо зміни криміногенної ситуації і зменшення крадіжок. Якщо порівнювати з минулими періодами, крадіжок навіть стало менше на 15% на території Київської області, з помешкань — на 40%. І загальна злочинність стала менше на 5%. Вважаю, це за рахунок збільшення сил безпеки на території Київської області», — висловив думку Нєбитов.

Нагадаємо, раніше правоохоронці попередили про нові схеми шахрайства, які з'явилися в Україні під час війни.

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