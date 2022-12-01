«Навіть перебуваючи в СІЗО, погрожував своїм жертвам»: у Києві вийшов на волю садист, якого звинувачують у вбивстві та звірячому побитті жінок

У Києві вийшов на волю садист, якого звинувачують у вбивстві та звірячому побитті жінок. Вся країна дізналася про цю людину восени 2020 року, коли він жорстоко побив свою дівчину Ольгу Войтенко, поламавши їй руки, ребра та щелепу (на фото в заголовку). Затримання садиста дозволило іншим жертвам розповісти про те, що довелося пережити їм: побиття, постійні погрози, переслідування, підпали машин і квартир. Ба більше, з'ясувалося, що ця людина фігурує у двох історіях, де жінки, що з ним зустрічалися, за загадкових обставин загинули. Навесні 2021 року йому висунули підозру в умисному вбивстві однієї з них. У поліції повідомили, що доказів причетності аб'юзера до загибелі молодої жінки більш ніж достатньо. Те, що садиста, який є обвинуваченим відразу в кількох кримінальних провадженнях, раптово випустили з-під варти, стало шоком для його численних жертв.

«Запідозривши, що тут щось не так, ми звернулися до поліції. І буквально наступного дня знайшли тіло доньки в одному з київських моргів»

— Особисто я навіть не змогла бути присутньою на судовому засіданні Солом'янського райсуду Києва, де вирішувалося питання про зміну цьому нелюдові запобіжного заходу, — каже «ФАКТАМ» потерпіла Людмила Манкевич. - Я мала приєднатися до засідання у режимі відеоконференції, але в останній момент мені та іншим потерпілим сказали, що це неможливо, оскільки в суді немає інтернету. А за кілька годин ми дізналися, що цю людину випустили з-під варти під домашній арешт. Аргументація суду нам невідома. Те, що людина, яка звинувачується в таких жахливих злочинах, раптово опинилася на волі, — немислимо. Тим більше, що, навіть перебуваючи в СІЗО, він продовжував передавати своїм жертвам недвозначні погрози.

Чому з огляду на всі обставини суд раптово відпустив садиста під домашній арешт, невідомо

Людмила Манкевич — мати 30-річної Вікторії Манкевич, яка загинула за загадкових обставин у квітні 2016 року. 13 квітня тіло дівчини знайшли під вікнами багатоповерхівки на Відрадному проспекті у Києві. З людиною, яка зараз звинувачується у її вбивстві, Віка почала зустрічатися наприкінці 2015 року. Вікторія була розумною та самодостатньою дівчиною. Вищу освіту здобула у Сорбонні, працювала у престижній міжнародній компанії.

Вікторія Манкевич загинула за загадкових обставин у квітні 2016 року

— Але, крім гарного заробітку та успішної кар'єри, їй, як і всім жінкам, хотілося кохання. І вона закохалася у цю людину, — розповіла Людмила Манкевич. — Згодом він почав поводитися неадекватно, про що Віка розповідала подрузі. Влаштовував сцени ревнощів. Якось, дізнавшись, що вона розмовляла зі своїм колишнім хлопцем, виставив її на вулицю без одягу та заявив, що віддасть речі лише після того, як вона «відшкодує йому збитки» — 15 тисяч гривень. Дочка тоді дзвонила мені й казала, що їй терміново потрібні гроші, але не сказала, на що.

Якось після чергової сварки він серед ночі вивіз Віку на заправку та залишив там без грошей та документів. Щоправда, згодом повернувся за нею. Віка дізналася, що він вживав наркотики… Вона хотіла піти від нього, але боялася. Після того, як він одного разу вдарив її в машині, Віка пригрозила, що напише заяву до поліції. Він відразу заявив, що в такому разі скаже, що вона його пограбувала. А якщо Віка надумає від нього піти, спалить квартиру, де мешкає її батько. За кілька днів до загибелі Віка сказала подрузі, що 18 квітня він має виїхати до Праги. Донька хотіла дочекатися його від'їзду і по-тихому від нього піти. Але не встигла.

Про загибель Вікторії її рідні та друзі дізналися лише за дев'ять днів. А все тому, що після 12 квітня дівчина (якої вже не було в живих) не переставала виходити з ними на зв'язок. Її телефон було увімкнено. І хтось продовжував переписуватися з друзями від її імені.

— Доньку знайшли без документів, і її тіло відвезли до моргу як невідоме, — каже Людмила. — А ми були впевнені, що Віка, як і збиралася, відлетіла у відрядження до Конго. Писали їй у вайбер, і вона відповідала. Щоправда, її відповіді були дивними — односкладовими, без розділових знаків. Запідозривши, що тут щось не так, ми звернулися до поліції. І буквально наступного дня знайшли її тіло в одному з київських моргів.

Пізніше сусід садиста розповів, що пізно увечері 12 квітня чув у квартирі чоловіка жіночий крик.

Практично аналогічна історія у 2012 році сталася ще з однією дівчиною, Ольгою Бородінею. Вона також зустрічалася з цим чоловіком. Ольга працювала фінансистом у великій київській компанії. Повернувшись із закордонного відрядження, зустрілася з коханим. А наступного дня дівчину знайшли мертвою під вікнами її помешкання. При цьому двері квартири були відчинені, а всередині взагалі не залишилося відбитків пальців, навіть самої Ольги. Незалежні судмедексперти дійшли висновку, що частину травм Ольга не могла отримати під час падіння з висоти — перед цим її побили. Але слідство тоді визнало подію суїцидом.

Потім були й інші інциденти, де постраждалі дивом залишалися живі. Одна з жертв садиста, киянка Ася Зброцька, розповіла «ФАКТАМ», що почала зустрічатися з цією людиною через пів року після загибелі Ольги Бородіні, про що вона, звісно, навіть не здогадувалася. Спочатку цей чоловік був романтиком — дарував квіти, читав вірші. Він працював фітнес-тренером та називав себе лікарем. Перші дивацтва у його поведінці почалися за кілька місяців. А коли Ася захотіла з ним розлучитися, він вивіз її на пустир, жорстоко побив, а потім спалив її машину.

Спалена машина Асі Зброцької

«В умовах блекауту та відсутності зв'язку електронний браслет нічим не допоможе, садист може просто втекти»

Навіть восени 2020-го, коли садиста затримали, він продовжував передавати погрози потерпілим. Чому з огляду на ці обставини суд раптово відпустив садиста під домашній арешт, невідомо.

— Я, як свідок, зробила офіційну заяву про свою небезпеку, — каже Ася Зброцька. — Суддя тричі застерігала цю людину від спілкування зі свідками. На що він відповів, що «вони самі його провокують». Його поведінка на останньому засіданні була дуже нахабною, і поводився він так стосовно всіх, навіть прокурора та судді. Те, що його відпустили з-під варти, стало несподіванкою і для конвою, і для поліцейських, які вели досудове розслідування. Усі казали, що у воєнний час під домашній арешт не відпускають. Але ж цього відпустили. Почувши це, він аж застрибав на радощах.

За словами потерпілих, це сталося якраз напередодні допиту одного з ключових свідків. Тепер і потерпілі, і свідки знову мають усі підстави боятися за своє життя.

— В умовах блекауту та відсутності зв'язку електронний браслет нічим не допоможе, садист може просто втекти, — говорить Людмила Манкевич. — Історії всіх потерпілих не залишають сумнівів у тому, що ця людина мститиметься. І тепер він на волі.

Чим керувалася суддя Солом'янського райсуду Катерина Засторожнікова, ухвалюючи таке рішення, не розуміє й адвокат Ольги Войтенко та Людмили Манкевич Сергій Старенький. Що буде далі та як швидко у ЗМІ з'явиться повідомлення про втечу садиста чи напад на одну з його жертв, — очевидно, тепер питання часу. «ФАКТИ» стежитимуть за розвитком подій.

Раніше «ФАКТИ» розповідали трагічну історію, як фото у соцмережі стало причиною жорстокого вбивства дівчини та її мами у Житомирі.

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