«Він був дуже ревнивий. Просто маніяк якийсь»: фото у соцмережі стало причиною жорстокого вбивства дівчини та її мами у Житомирі

Цей жахливий злочин, який стався майже три роки тому, свого часу сколихнув усю Україну. Про вбивство у Житомирі 21-річної Анжеліки Карпець та її мами писали майже всі вітчизняні ЗМІ. Про трагедію було знято не одне ток-шоу. І ось, нарешті, у цьому кримінальному провадженні поставлено жирну точку. Василя Подорожнього, якого визнали винним у жорстокому вбивстві двох осіб, засуджено до найвищої міри покарання — довічного ув'язнення.

«Він дуже добрий хлопчик і не міг нікого вбити»

Нагадаємо, що трагедія сталася 16 лютого 2019 року. Приблизно о восьмій ранку на лінію 102 зателефонувала жінка й повідомила поліціянтам, що у дворі її сусідів відбувається щось лихе. Мовляв, якийсь хлопець ганяється за сусідкою та її донькою та б'є їх. Поліція прибула на місце події через десять хвилин, але застала там лише два тіла. 42-річна Ірина Карпець лежала у дворі привалена дровами, а її донька, 21-річна Анжеліка, лежала в будинку. У обох жінок були проламані голови й на тілі було безліч порізів від ножа. На городі було виявлено спортивну шапочку, яка, ймовірно, належала вбивці та згодом стала речовим доказом.

Підозрюваного у подвійному вбивстві виявили досить швидко. Це був Василь Подорожній, який майже рік переслідував Анжеліку й часто погрожував їй. Відразу після вбивства на той момент ще підозрюваний Василь зник з дому. Ні мама хлопця, ні два його брати не знали, куди він міг подітися.

Василь Подорожній

Подорожнього знайшли за тиждень. Виявляється, весь цей час хлопець ховався у дачному кооперативі, іноді роблячи вилазки до Житомира, щоб купити собі поїсти. Фотографії підозрюваного тоді висіли на кожному стовпі, тож в одному з магазинів Подорожнього впізнала продавчиня. Вона повідомила про те, що бачила Василя, незнайомому покупцю на ім'я Сергій. Сергій, жодної секунди не сумніваючись, виїхав машиною на пошуки вбивці.

«Я знайшов його в одному з провулків. Продавчиня дуже добре описала підозрюваного. Він був одягнений в усе чорне та явно хотів бути непоміченим, — розповідав у поліції Сергій. — Вбивця побачив мою машину та прискорив кроки. Я за ним. Якоїсь миті я подумав, що варто його затримати. Але в машині зі мною була моя дружина, і я згадав, що його підозрюють у подвійному вбивстві. Я зателефонував у поліцію та продовжив переслідування, детально розповідаючи оперативникам про наш маршрут. Його затримали на моїх очах»

Василь Подорожній — 26-річний спортсмен. Займався велоспортом та навіть вигравав регіональні змагання. Батько Василя — колишній міліціонер. Про Подорожнього розповідають всяке. І якщо його мама в ефірі одного ток-шоу сказала, що він дуже добрий хлопчик і не міг нікого вбити, то майже всі друзі Анжеліки й деякі знайомі самого Василя стверджували, що він дуже небезпечна людина.

«Він побив Анжелу лише за те, що на неї подивився якийсь немолодий чоловік»

«ФАКТАМ» вдалося поспілкуватися з подругою Анжеліки, яка представилася Яною. За розповіддю дівчини цілком можна було б зняти голлівудський трилер. Ось тільки кінець у цьому трилері виявився не таким, як у Голлівуді.

— Цей Вася — він же ненормальний, — каже Яна. — Я іноді, коли приходила до подруги в гості, бачила, як він стоїть біля її хвіртки. Просто стоїть і чатує на Анжеліку. Він ніколи ні з ким не розмовляв поза своїм домом. Я знала, що колись він зустрічався з Анжелою, і тому спочатку віталася з ним. А він не відповів. Просто мовчки стояв і дивився на мене. Потім я перестала вітатись. Якось приходжу до Анжелики, а він, ніби ховаючись, присів біля їхньої хвіртки. Я запитала його: «Що ти тут робиш?» Мовчить. Я йому кажу: «Іди». Він підвівся і пішов. Це дуже дивно.

Звичайно ж, я добре знала про непрості стосунки Анжели із цим Васею. За рік до того, як сталася трагедія, в них все було добре. Ну, принаймні так здавалося зовні. А потім Анжела потрапила до лікарні. Я прийшла до неї, а в неї ніс заклеєний. «Що трапилося?» — запитую. «Вася побив». А за що, не знає.

Він був дуже ревнивим. Просто маніяк якийсь. Ні з ким з інших чоловіків не дозволяв їй взагалі спілкуватися. Вони якось разом на заробітки до Чехії їздили, то він побив Анжелу лише за те, що на неї подивився якийсь немолодий чоловік.

Отож, коли Вася зламав Анжелі ніс і ледь не відірвав їй вухо, їй на обличчя накладали багато швів. І тоді подруга сказала йому, щоб він не приходив до неї. Вася пообіцяв, що забуде про неї. Мовляв, він зрозумів, що їй не потрібен. Проблем, типу, не хоче. Ось лише догляне її, поки вона в лікарні, а потім зникне. Але через якийсь час я знову побачила їх разом.

Анжеліка Карпець

«Василь узяв наждачний папір і спробував стерти татуювання зі стегна дівчини»

— Якось мені Анжела поскаржилася, що він знову побив її, — продовжує Яна. — Це вже після того, як вони начебто помирилися. Вона зробила собі татуювання на стегні. Вася як дізнався про це, наче сказився. Мало того, що побив Анжеліку, то ще й взяв наждачний папір і намагався стерти це татуювання з її стегна.

Це вже було останньою краплею. Тоді Анжела сказала, що повністю розриває з ним стосунки. Цього разу вже назавжди. Я могла тільки порадіти. Але останні пів року до того дня, як сталася ця трагедія, був справжнісінький кошмар.

Василь годинами стояв біля її хвіртки чи не кожного дня. Бувало, вештався під вікнами її будинку по ночах. А одного разу навіть двері їй вибивав. Мені Анжела розповіла про це. Я її запитала: Ти поліцію викликала? «Так, — каже, — викликала. Вони за дві години приїхали».

— Василь тривалий час переслідував Анжеліку. А до того, як він почав вибивати їй двері, вона зверталася до поліції?

— Двічі заяву писала. Але реакції не було. Розумієте, адже коли він їй ніс зламав, то відвіз її до лікарні не заради турботи, а щоб вона побої не зняла. І всіляко контролював її, щоб цього не сталося.

Якоїсь миті Вася припинив переслідувати Анжелу. Але це ми так думаємо. Швидше за все, він не упускав її з поля зору. І ось вона познайомилася із новим хлопцем. Цей хлопець був дуже добрим. Вони, здається, навіть одружитися збиралися. 17 лютого Анжела знову хотіла на три місяці поїхати на заробітки до Чехії, а потім мали вже й до РАГСу. У неї вже були квитки куплені. Про це Анжела навіть відео записала та виклала у себе в інстаграмі. Вася все це чудово знав. Він продовжував стежити за сторінками Анжели у соцмережах. І саме тому він обрав для вбивства цю дату — 16 лютого. Але причиною вбивства було фото в інстаграмі.

— Яке фото?

— За два дні до трагедії — 14 лютого, в День святого Валентина, Анжела опублікувала на своїй сторінці фотографію букета, який їй подарував її хлопець. А наречений Анжели помістив на своїй сторінці їхнє спільне фото, де вони цілуються. Це й стало, скоріш за все, причиною вбивства.

Мабуть, Василь ще хотів якось утримати Анжеліку біля себе й надіслав їй фото, де на голих грудях ножем вирізав: «Анжело, я тебе кохаю». Але зрозуміло, що це ні до чого не призвело. Дівчина навіть не відповіла йому.

«Василь ховався у сараї біля будинку Анжели всю ніч»

У поліції кажуть, що, за словами самого Василя, він не збирався вбивати маму Анжели. Але так вийшло, що вона того фатального ранку першою вийшла з дому.

— За нашими даними, Василь ховався у сараї біля будинку Анжели всю ніч, — розповіли «ФАКТАМ» у поліції Житомирської області. — Він чекав, коли вийде його колишня кохана. Він не збирався розмовляти з нею, благати залишитися. Він прийшов, щоб убити її. Взяв із собою цвяходер та ніж.

Коли вийшла Ірина, він накинувся на неї та почав бити цвяходером по голові. Там на місці голови було криваве місиво, коли ми приїхали. На крик матері з дому вибігла дочка. То був лютий, холодно, а вона в халатику, майже на голе тіло, в трусиках вибігла. Побачила, що Василь убив матір, побігла на дорогу. Але вбивця наздогнав дівчину. Він сам спокійно на відтворенні це розповідав. Мовляв, наздогнав, ударив по голові, вона знепритомніла, а він її взяв на руки й поніс до хати.

Ірина Карпець

Василь стверджував, що Анжела вже тоді була мертвою. Але це неправда. Вона, коли ми приїхали, ще кілька хвилин мала ознаки життя. Василь приніс свою колишню дівчину до хати, поклав на ліжко і там уже добивав її. Спочатку цвяходером, а потім ножем. Зрештою, він перерізав Анжелі горло.

— Василь цілий тиждень переховувався у Житомирі, нікуди не втік. Чому його так довго шукали?

— Так він же ховався. Вимкнув телефон. І лише двічі за тиждень уночі всього на хвилину вмикав його. Тоді ми й змогли визначити, що він ховається десь у районі дачного селища. Але врешті-решт затримати вбивцю нам допоміг звичайний небайдужий мешканець Житомира.

Василя Подорожнього засудили до довічного ув'язнення. Попри всі докази, які вказували на нього, і те, що він сам неодноразово зізнавався у скоєному під час слідства, Василь так і не визнав свою провину в подвійному вбивстві. У суді заявив, що того фатального дня у дворі будинку Анжеліки нібито бачив іншого чоловіка.

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