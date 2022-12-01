Фінансовий успіх та велике кохання: гороскоп на грудень 2022 року для всіх знаків зодіаку

Відома астрологиня Людмила Булгакова спеціально для «ФАКТІВ» склала гороскоп на грудень 2022 року для всіх знаків зодіаку. На думку Людмили, останній місяць 2022 року буде насичений подіями. Потрібно лише правильно розставити пріоритети, щоб не прогаяти свій успіх.

Овен

Цілеспрямовані Овни матимуть успіх у всіх свої починаннях. Грудень гарний місяць для вибудовування планів та завершення розпочатих справ. Тільки не забувайте за роботою про те, що близькі люди теж потребують вашої підтримки.

Телець

Грудень дасть представникам знаку успіх на фінансовому фронті. Сміливо укладайте угоди та продовжуйте вже розпочаті договори. Наприкінці місяця будьте уважні до свого здоров'я. Не варто займатися активними видами спорту та їздити на великих швидкостях.

Близнюки

В останній місяць року варто підбити підсумки і не планувати великих проектів. Робіть все спокійно й неквапливо. У другій половині місяця можливий несподіваний фінансовий прибуток у вигляді грантів міжнародних фондів.

Рак

Не варто розглядати тимчасові невдачі як закономірність. У грудні представникам знаку знадобиться чимала сила волі, щоб не впасти в депресію. Намагайтеся частіше зустрічатися з друзями, робіть тривалі піші прогулянки.

Лев

Грудень принесе успіх у роботі. Колеги прислухатимуться до вашої думки, а начальник, можливо, навіть просуне по службі. Потрібно лише трохи стримати свій запал, не ображатися на зауваження та не забувати про відпочинок.

Діва

Останній місяць року подарує представникам знаку романтичні пригоди. Не забувайте, що ваша друга половинка може виявитися зовсім поряд — придивіться до свого оточення. Щоправда, не варто з головою поринати у вечірки — наслідки можуть бути для вас катастрофічними.

Терези

Грудень обіцяє представникам знаку подорожі. Можливо, робочі справи доведеться поєднати з відпочинком. Не забувайте, що свої почуття краще не показувати широкому загалу. А ось із близькими людьми намагайтеся бути відвертішими.

Скорпіон

Нарешті вирішаться фінансові питання, які пробуксовували вже кілька місяців. Представники знаку будуть у центрі уваги та їм вдасться привернути до себе навіть недоброзичливців. Скористайтеся своєю перевагою та розв’яжіть справи, які давно були відкладені.

Стрілець

Романтичні стосунки цього місяця варто відсунути на другий план — удача там не світить. Можливо, це час для того, щоб ви проаналізували свої вчинки та зробили висновки. У другій половині місяця варто уважніше поставитися до свого здоров'я, може посилитися головний біль.

Козеріг

Упертим представникам знаку здаватиметься, що їм мало приділяють уваги. Не варто докучати своїми думками оточенню. Місяць принесе вам нові знайомства, а можливо, навіть велике кохання.

Водолій

Не треба розповідати про свої плани навіть найближчим друзям. Проведіть грудень у роздумах та створенні планів на майбутнє. Наприкінці місяця обов'язково знайдіть час для зустрічі зі старими друзями.

Риби

Представникам знаку зірки обіцяють добробут. Угоди будуть вдалими, а результати справ вас будуть тільки радувати. На особистому фронті смуга затишшя, але це не означає, що треба жити самітником. Намагайтеся частіше перебувати у колі знайомих — це дасть вам новий імпульс руху вперед.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, яким трьом знакам зодіаку астрологи передбачили успіх у грудні.

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