Пацієнти з ВІЛ отримали 209 600 курсів АРВ-терапії за час повномасштабного вторгнення

З початком активних воєнних дій понад 129 тисяч людей, які живуть з ВІЛ в Україні, опинились під загрозою переривання лікування. Найбільша пацієнтська організація БО «100% Життя», здійснила логістичне диво, розробивши нові шляхи постачання ліків та доставила 25,5 тонни препаратів на склади у Польщі і за три дні розвезла їх по всіх регіонах України. На екстрений запит разом із партнерами було погоджено терміновий план закупівлі ліків для України.

У результаті в Україну після 24 лютого було завезено 209 600 курсів АРВ-терапії, на які програма PEPFAR виділила 13 мільйонів доларів США. На сьогодні всі пацієнти з ВІЛ забезпечені лікуванням та мають запас препаратів АРВ-терапії, а відтак захищені.

«З перших днів війни, коли частина України була під окупацією, наші активісти з регіональних відділень БО «100% Життя» разом з МОЗ організували «дороги життя» і доставляли пацієнтам АРВ-терапію човнами, пішки чи на велосипедах, долаючи блокпости та потрапляючи під обстріли росіян. Говорячи мовою воєнного часу, сьогодні упаковка ліків для пацієнта з ВІЛ — це як бронежилет. Те, що нам вдалося зробити разом із партнерами для захисту тисяч пацієнтів із ВІЛ, — це найбільша та найтихіша операція з порятунку українців під час війни та спільної координації на рівні «міжнародні партнери — держава — пацієнт», — розповів голова БО «100% Життя» Дмитро Шерембей.

Саме під гаслом «ЗАХИЩЕНІ» відбулася зустріч активістів до Всесвітнього дня боротьби з ВІЛ/СНІД біля меморіалу «Червона стрічка» в Києві. Активісти разом такими партнерами, як Міністерство охорони здоров’я, Центр громадського здоров’я, UNAIDS, з представниками донорського ком’юніті, Фонду Олени Пінчук, Альянсу громадського здоров’я та інших партнерів закрили меморіал «Червона стрічка» мішками з піском, захищаючи від можливого руйнування під час російських обстрілів. Цей жест символізує, що так само завдяки лікуванню захищені пацієнти з ВІЛ.

«Від імені Об’єднаної програми ООН зі СНІДу хочу підкреслити, що ми солідарні з українцями у боротьбі за життя у цей складний час, як ми солідарні з Україною на шляху боротьби з епідемією ВІЛ протягом багатьох років. Досвід останніх дев’яти місяців підтвердив, що громадський сектор в Україні ладен демонструвати ефективність у надзвичайних умовах. Ми зі свого боку докладаємо максимум зусиль, аби надавати підтримку там, де це найбільше необхідно. Щоб кожен пацієнт із ВІЛ мав доступ до лікування та послуг, а отже залишався захищеним», — директор UNAIDS в Україні Роман Гайлевич.

Нагадаємо, Україна сьогодні посідає одне з перших місць серед країн європейського регіону за кількістю ВІЛ-позитивних осіб. При цьому кожна третя ВІЛ-позитивна людина досі або не знає свій ВІЛ-статус, або залишається поза межами медичного нагляду і, відповідно, не отримує лікування (АРВ-терапію). За оціночними даними, на початок 2022 року в Україні проживало 244 877 людей з ВІЛ (у тому числі 200 000 людей на підконтрольних Україні територіях).

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