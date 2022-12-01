Переправляла за кордон ухилянтів під виглядом волонтерів: чиновниці у Чернівцях оголосили про підозру

У Чернівцях чиновниця обласної військової адміністрації за винагороду незаконно вносила відомості до системи «Шлях» про дозвіл на виїзд військовозобов’язаним чоловікам призовного віку — нібито задля доправлення до України гуманітарної допомоги.

Вже встановлено понад 50 фактів виїзду чоловіків за межі України під цим приводом, інформують в Офісі Генерального прокурора.

Нині посадовиці оголошено про підозру за фактами незаконного переправлення осіб через державний кордон України, а також несанкціонованих дій з інформацією, яка оброблюється в автоматизованих системах (частина 2 статті 332 та частина 3 статті 362 Кримінального кодексу України).

Санкціоновані обшуки на території Чернівецької області з метою вилучення необхідних документів та іншої інформації тривають.

Досудове розслідування здійснюється Головним слідчим управлінням Нацполіції України за оперативного супроводу ДСР Нацполіції України.

Нагадаємо, раніше на Буковині контррозвідка СБУ провела масштабну спецоперацію на кордоні із самопроголошеним Придністров’ям, нейтралізувавши злочинне угруповання, яке здійснювало переправлення за кордон українських громадян призовного віку. Їм допомагали перебратися до сусідніх європейських країн через територію так званої «ПМР». Очолював групу «громадянин» невизнаної республіки.

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