Син Портнова виїхав за кордон як водій гуманітарних вантажів: в НАЗК закликали усунути недоліки в забороні на виїзд військовозобов’язаних

Щодня СБУ, поліція, прикордонники звітують про перекривання каналів незаконного виїзду за кордон. Та, виявляється, незважаючи на те, що виїзд військовозобов’язаних з України забороняється з посиланням на введення воєнного стану в країні, це обмеження — формально неконституційне. До такого висновку дійшли в Національному агентстві з питань запобігання корупції. Обмеження виїзду чоловіків з початку широкомасштабного російського вторгнення викликало багато резонансних скандалів, тому НАЗК дослідило цю проблему і виявило низку корупційних схем та ризиків, розповів на пресконференції заступник голови агентства Артем Ситник.

Згідно Конституції та закону «Про правовий режим воєнного стану» заборона на виїзд повинна була бути введена указом президента. Та в указі «Про введення воєнного стану» прямо цього зроблено не було. Як і не були пізніше внесені зміни до нього щодо обмеження виїзду, яке зараз регулюється підзаконними актами, що стало першоджерелом корупційних схем і ризиків.

«Указ, ухвалений 24 лютого, дослівно цитує Конституцію та допускає можливість таких обмежень на майбутнє, але не містить необхідної прямої заборони на виїзд. У разі ухвалення рішення про необхідність обмеження права окремих категорій громадян вільно залишати територію України у період воєнного стану, першим кроком має бути встановлення такого обмеження у згаданому указі президента України шляхом внесення до нього відповідних змін та їх подальшого затвердження Верховною Радою», — озвучив позицію НАЗК Артем Ситник.

Посадовець розповів про 8 схем — як відверто протиправних, так і напівлегальних, а також 7 пов’язаних з ними корупційних ризиків.

«Серед найпопулярніших — виїзд чоловіків через систему „Шлях“ в якості водія чи другого водія, фіктивні документи з відомостями про зняття військовозобов’язаних осіб з військового обліку, листи державних органів до Держприкордонслужби, неправомірна вигода причетним посадовим особам тощо», — повідомив Ситник.

Заступник голови агентства розповів, що «депутатські звернення скеровуються на обласні військові адміністрації. У цих зверненнях йдеться, що особи, яких стосуються ці звернення, нібито, займаються гуманітарною допомогою». «Але насправді, як потім було встановлено перевіркою, ці особи виїжджали, щоб задовольнити свої власні потреби», — додав Ситник.

Серед прикладів, що фігурують у дослідженні — експерший заступник секретаря РНБОУ Олег Гладковський, якого кілька обласних військових адміністрацій оформили як водія гуманітарних вантажів. Також як такий водій за кордон виїхав і не повернувся син Андрія Портнова. Ексголова Конституційного суду Олександр Тупицький виїхав узагалі без митного та прикордонного контролю та навіть перевірки документів.

За даними Держприкордонслужби незаконно виїхати з України намагалися більше 8 тисяч військовозобов’язаних. І це — тільки відомі випадки. Також відомо про 245 спроб підкупу прикордонників у сумі майже на 4 мільйони гривень — це також тільки ті випадки, що стали відомими, коли прикордонники відмовились від хабарів.

НАЗК підготувало рекомендації щодо вирішення цих проблем, які надіслали президенту, головнокомандуючому, прем’єру, державним органам та військовим адміністраціям. І звернуло увагу влади на те, що адміністрування системи «Шлях» наразі не регулюється жодним нормативно-правовим актом, тому ця система — один із найбільших корупційних ризиків.

Як повідомляли «ФАКТИ», у Києві затримано депутата від ОПЗЖ, що організував виїзд ухилянтів за кордон під виглядом багатодітних батьків, та керівника філії банку, що оформляв своїм клієнтам документи про непридатність до військової служби.

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