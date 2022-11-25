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Брали по 5,5 тисячі доларів з людини: СБУ ліквідувала канал переправлення ухилянтів до Придністров'я

18:15 25 листопада 2022
Оперативне фото СБУ

У результаті масштабної спецоперації контррозвідки СБУ на кордоні із самопроголошеним Придністров’ям було нейтралізовано злочинне угруповання, яке здійснювало переправлення за кордон українських громадян призовного віку. Їм допомагали перебратися до сусідніх європейських країн через територію так званої «ПМР». Очолював групу «громадянин» невизнаної республіки.

Як повідомили у спецслужбі, зловмисники діяли за участі корумпованого прикордонника, а вартість «транзитних послуг» складала від 5,5 тис. доларів з клієнта. Сума залежала від його матеріальних можливостей і терміновості виїзду.

Маршрути прихованої втечі «ухилянтів» проходили поза контрольно-пропускними пунктами держкордону. Для проїзду по пересіченій місцевості зловмисники використовували власний автотранспорт.

За даними слідства, до складу угруповання входило декілька мешканців прикордоння. Саме вони підшукували потенційних клієнтів для нелегального виїзду до зарубіжних країн.

Затримані місцеві мешканці

При цьому житель невизнаного Придністров’я виконував роль «провідника» і надавав відповідні інструкції щодо подальших дій за кордоном.

Співробітники СБУ задокументували злочинну схему і затримали всіх учасників угруповання на спробі вивезення за межі України трьох «втікачів».

Під час обшуків за місцями перебування затриманих правоохоронці виявили готівку, одержану незаконним шляхом, та мобільні телефони із доказами протиправних дій.

Вилучені кошти

Наразі фігурантам повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, раніше на вивезенні ухилянтів за кордон було викрито депутата від ОПЗЖ та керівника філії столичного банку.

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