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Гроші

Підвищення пенсії не буде: кому не варто чекати збільшення суми виплат у грудні

19:00 1 грудня 2022
Невелика пенсія

Вважається, що у разі збільшення показника прожиткового мінімуму обов'язково збільшується розмір мінімальної пенсії. Проте з 1 грудня 2022 року цього не сталося, наголосив незалежний пенсійний екперт Сергій Коробкін.

Він підкреслив, що в Україні зараз існує одразу кілька видів мінімальних пенсій, і з 1 березня «мінімалка» не може бути меншою за 2100 гривень.

«Тобто людина, яка сьогодні отримує 2100 грн, з грудня ніякого підвищення не відчує. Те саме стосується людей з пенсією 2300 грн або, наприклад, 3000 грн, які отримують з жовтня люди з достатнім стажем та віком 70+» , — пояснив експерт .

Нагадаємо, раніше у Пенсійному фонді оприлюднили статистику, відповідно до якої пенсії до 4 тисяч гривень наразі отримують 50% пенсіонерів, а виплати до 3 тисяч гривень — 38,5%.

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