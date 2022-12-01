Перерахунок пенсій з 1 грудня: кому підвищать суму виплат

З 1 грудня в Україні здійснено перегляд рівня прожиткового мінімуму і Пенсійний фонд провів планові перерахунки пенсій. Важливо, що вони проводяться автоматично, і додаткових звернень пенсіонерів не потребують, відзначили у Пенсійному фонді.

За повідомленням посадовців, прожитковий мінімум для непрацездатних осіб зріс з 2027 до 2 093 гривень (це передбачено законом про держбюджет на 2022 рік), а це впливає на розмір мінімальної пенсії за віком, доплату за понаднормовий стаж (непрацюючим пенсіонерам). Розмір підвищення у кожного пенсіонера визначається індивідуально та залежить від того, чи є в пенсійній виплаті складові, розмір яких базується на прожитковому мінімумі.

Як вже повідомляли «ФАКТИ», відчутним підвищення виплат буде і для непрацюючих осіб з повним страховим стажем (30/35 років для жінок/чоловіків відповідно) віком до 70 років. Тим, хто має меншу тривалість страхового стажу, доплата встановлюється до розміру, пропорційного до наявного в них страхового стажу і потім враховується при проведенні подальших перерахунків.

Також 1 грудня відбулася зміна показника середньої заробітної плати, який застосовується при обчисленні пенсій по інвалідності та у зв’язку з втратою годувальника учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та непрацездатним членам їх сімей, тобто вони теж можуть розраховувати на деяке підвищення виплат.

Інфографіка від Пенсійного фонду

Нагадаємо, у Пенсійному фонді України детально роз'яснили, як працюватиме новий закон, що дозволяє особам, які досягли 16-річного віку і не є пенсіонерами, добровільно сплачувати (або ж на їхню користь це можуть робити треті особи) страхові внески на пенсійне страхування.

199

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram