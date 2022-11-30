Відома співачка Сара Коннор і її чоловік-музикант Флоріан Фішер рідко дозволяють собі ділитися з шанувальниками своїм коханням. Але зараз зробили виняток — з дуже особливої причини.

Після розлучення з Марком Теренці Сара Коннор закохалася у Флоріана Фішера. Вони є парою вже більше дванадцяти років. Якщо з першим чоловіком вона ділилася особистим з усіма шанувальниками, то з другим співачка вважає за краще триматися в тіні. Вони рідко з'являються разом на червоних доріжках, а спільні фото в Instagram — велика рідкість.

У суботу Флоріан Фішер здивував надзвичайно емоційним постом в Instagram. Він поділився романтичним фото, на якому Сара та Флоріан обіймаються та цілуються. На задньому плані видніється море. Але саме слова роблять цей пост таким особливим. Сара Коннор підкорила хіт-паради своїм новим різдвяним альбомом — і Флоріан Фішер святкує це зворушливими рядками, повідомляє видання t-online.

До знімка 48-річний артист написав: «Моя прекрасна богиня, вітаю з заслуженим номером один для цього неймовірного різдвяного альбому Not So Silent Night. Я неймовірно пишаюся вами і схиляюся перед надзвичайними талантами, які ти демонструєш знову і знову». Флоріан Фішер завершив пост словами: «Безмежно тебе кохаю, твій чоловік».

Сара Коннор та Флоріан Фішер мають двох спільних дітей: п'ятирічного Джекса та одинадцятирічну Дельфіну. У 40-річної жінки є ще двоє дітей від шлюбу з Марком Теренці. Тайлеру 18 років, донька Саммер на два роки молодша.

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