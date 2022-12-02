«У нас досі багато банків з російським капіталом в акціонерах», — економіст Андрій Новак

Виявляється, в Україні досі працює багато банків з російським капіталом в акціонерах. Крім того, чимало російських банків мають тут свої філії. Також дуже багато українських систем управління або мають, скажімо так, російське походження, або так чи інакше пов'язані з цією країною програмним забезпеченням. Про це розповів в ексклюзивному інтерв'ю «ФАКТАМ» економіст Андрій Новак.

Щодо небажання банків позбавлятись від російського програмного забезпечення, економіст вважає, що такі кроки треба робити, попри те, важко це чи ні.

«Це фактор безпеки. Втратити рахунки, частину чи й навіть всі кошти — обійдеться набагато дорожче, ніж замінити систему безпеки, якщо вона тим чи іншим чином пов'язана з рф або російськими працівниками», — зауважує Андрій Новак.

Тож досі у нашій фінансовій сфері є багато місць, пов'язаних чи напряму з рф, чи з російським програмним забезпеченням і організацією діяльності соцмереж.

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