«Дождь» скінчився: опозиційний російський телеканал вляпався у гучний скандал через війну в Україні

Телеканал «Дождь», який був оголошений «іноагентом» у росії і переніс свою діяльність до Латвії, опинився в центрі скандалу — телеведучий Олексій Коростелев у прямому ефірі, закликаючи глядачів писати про порушення при мобілізації, сказав, що телеканал зможе допомогти російським військовим з оснащенням на фронті.

Після величезного резонансу на телеканалі заявили, що відмовилися від співпраці з телеведучим, а керівництво спробувало виправдатися.

"Коли «хороші руські» допомагають «поганим руськім» - чи може світ зрозуміти нарешті, що всі вони однакові? Телеканал "Дождь" забезпечує всім необхідним окупантів, яким некомфортно воювати на нашій землі", - написав у соцмережах міністр культури та інформполітики України Олександр Ткаченко.

Своє ставлення до цього вже висловив міністр оборони Латвії Артіс Пабрікс, який заявив, що, на його думку, для «Дождя» настав час вирушити працювати в росію, а посвідки на проживання співробітників телеканалу мають бути анульовані. «Чаша нашого терпіння переповнена», — додав він.

Справа в тому, що це вже друге правопорушення, пов'язане з війною в Україні. Раніше телеканал був оштрафований на 10 тисяч євро за «російський Крим» на карті росії. У Нацраді Латвії за масмедіа зазначали, що після третього порушення телеканалу можуть анулювати ліцензію.

«Ну ось і все. „Дождь“ скінчився. Спалився на абсолютній фігні. Це гірко визнавати, але канал виявився „перевертнем“. В ефірі „Дождя“ гранично виразно і чітко прозвучав заклик про допомогу „мобікам“, путінським окупантам, відвертий „плач“ про відсутність у них зручностей та комфорту. Нагадаю, канал довго вважався „антикремлівським“ та вільнодумним, — пише публіцист Олександр Невзоров. — На самому початку війни він слухняно „склав зброю“ і підозріло мовчав п'ять кривавих місяців і ось, будь ласка, „заговорив“. Невиразні (белібердичні) пояснення та виправдання головного редактора не можуть бути взяті до уваги. Розбиратися з тим, купили „Дождь“ або залякали — немає ані сенсу, ані бажання».

Нагадаємо, що у лютому цього року Рада національної безпеки та оборони України запровадила п'ятирічні санкції проти телеканалу «НАШ».

Фото Pixabay

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