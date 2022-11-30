росія перекинула до білорусі з Краснодарського краю велику партію військової техніки

Країна-терористка передислокувала до білорусі партію військової техніки, в тому числі 15 зенітно-ракетних комплексів «Тор-М2», повідомляє портал Zerkalo.іо.

Як повідомляє канал Telegram Belzhd_live, який публікує репортажі про залізничну галузь, військовий ешелон вирушив з Єйська Краснодарського краю 25 листопада та вже прибув на станцію у Вітебській області білорусі. За словами журналістів каналу, це не останнє транспортування комплексів «Тор-М2».

У вересні залізничники повідомляли, що спостерігається підготовка білоруської залізниці до прийому збільшеного потоку поїздів з росії. За словами співрозмовників видання, подібна активність спостерігалася напередодні військових навчань «Захід-2021» та російського вторгнення в Україну в лютому 2022 року.

Крім того, протягом останніх тижнів білорусь направила до росії військову техніку, в тому числі танки зі своїх складів. В оборонному відомстві стверджують, що там вони будуть модернізовані, а натомість білорусь отримає нову техніку. Але, як зазначають журналісти, найбільш ймовірно, що Мінськ відправив до росії частину своїх найстаріших танків для посилення збройних сил рф.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що тисячі російських солдатів зайняли позиції в білорусі з танками та іншою важкою військовою технікою. Опозиційна лідерка Світлана Тихановська заявила, що «лукашенко й путін втягують країну у війну, вони брешуть, що нібито існує загроза з українського боку».

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