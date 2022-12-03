Діви зможуть знайти нову роботу, а Стрільців чекає успіх у всіх справах: гороскоп на 3 грудня від Ірини Богдан

Перша зимова субота буде не лише сніжною, а й активною, вважає астрологиня Ірина Богдан. Представникам деяких знаків зодіаку доведеться шукати вихід з проблемних ситуацій та відповіді на запитання.

Водночас їхнім «удачливішим» побратимам, які представляють інші сузір'я зодіаку, удача сама йтиме у руки, передає ftimes.

Овен (21 березня — 19 квітня)

Овни сьогодні шукатимуть нові чи додаткові джерела заробітку. Вас не дуже влаштовує нинішнє становище. Не виключено, що сьогодні ви дійсно знайдете щось вигідніше для себе.

Телець (20 квітня — 21 травня)

Для Тельців сприятливий день. Все виходить, як ви хотіли, і навіть краще. Сьогодні ви проявите себе у всьому виключно з позитивного боку.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Близнюкам сьогодні краще поводитися тихо й не проявляти активності. Інакше можете стати учасником якоїсь неприємної ситуації. У прийнятті важливих рішень вам варто прислухатися до слушних порад з боку.

Рак (22 червня — 22 липня)

У Раків все сьогодні буде відносно непогано. Однак вас будуть долати негативні емоції. Постарайтеся їх позбутися — і тоді справи підуть добре.

Лев (23 липня — 22 серпня)

Левам доведеться сьогодні зробити непростий, але необхідний вибір. Він буде єдиним правильним. Жодних порад не приймайте, навіть якщо вони здаються переконливими.

Діва (23 серпня — 22 вересня)

Для Дів день гарний для пошуку нової роботи або підробітку. Не втрачайте шансів та можливостей. Сьогодні можуть раптово нагадати про себе справи, які треба зробити.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

У Терезів сьогодні все йтиме шкереберть. Не реагуйте бурхливо, бережіть власні нерви. Якщо бачите, що розмова не йде, то краще перенесіть її на інший день. Але є й приємні новини. Можливо, хтось зробить вам сьогодні вигідну пропозицію.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

День Скорпіонів ідеально підходить для нового. Початок буде відмінним, чи це одруження чи навіть розлучення, перехід на нову роботу чи переїзд до іншого місця мешкання.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Для Стрільців цей день буде вдалим у всьому. Те, що ви вирішите сьогодні, матиме довгострокові позитивні наслідки на роки.

Козоріг (22 грудня — 19 січня)

Козорогів сьогодні можуть ввести в оману, і ви ризикуєте прийняти неправильне рішення. Будьте об'єктивними, не довіряйте словам, а краще судіть по справах.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Водоліїв ситуація сьогоднішнього дня змусить прийти до якогось вибору, хоча ви не впевнені, що настав час. Будьте великодушні до тих, хто помилився. Не критикуйте та не позбавляйте шансу виправитися.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Рибам сьогодні від чогось доведеться відмовитись. Немає приводу для смутку, адже ви легко все надолужите. Покупки обіцяють бути вдалими.

Нагадаємо, астрологи передбачили, хто зі знаків зодіаку може стати багатим у 2023 році.

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