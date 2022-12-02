Вночі — до 9 морозу: синоптики розповіли про погоду в Україні на вихідні

На наступні три доби грудня, погода в якому очікується мінливою, синоптики прогнозують здебільшого суху погоду.

Як зазначають в Укргідрометцентрі, у суботу, 3 грудня, та у понеділок, 5 грудня, в Карпатах та на Прикарпатті пройде невеликий сніг та дощ, подекуди ожеледь.

Погода 3 грудня

У західних та північних областях на дорогах місцями ожеледиця. Вітер східний, південно-східний, 5−10 м/с, на сході країни місцями пориви 15−18 м/с.

Погода 4 грудня

Температура вночі — до -3−9 градусів морозу, вдень — до 0−6 градусів морозу. Тепліше буде на Закарпатті та у південній частині країни: вночі — від 3 градусів тепла до 4 градусів морозу, вдень — до 6 градусів тепла.

Нагадаємо, що по 3 грудня включно метеозалежні люди відчуватимуть вплив магнітної бурі.

Фото Pixabay

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