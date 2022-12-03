Вбив дядька бензопилою: на Закарпатті чоловік позбавив життя свого родича

У закарпатському селі Барвінок, що під Ужгородом, трапилося «родинне вбивство» — племінник вбив свого рідного дядька, завдавши йому смертельних травм… бензопилою.

Як повідомили в окружній прокуратурі, чоловіки мешкали за однією адресою. Ввечері 7 червня між ними трапився конфлікт. Перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, обвинувачений наніс своєму дядьку тілесні ушкодження в область шиї та обличчя. Чоловік загинув на місці інциденту, його тіло виявили на подвір’ї біля будинку.

Слідчі дії на місці злочину

Обвинувальний акт вже скеровано до Ужгородського міськрайонного суду для винесення вироку. Наразі фігурант перебуває знаходиться під вартою без права внесення застави.

Якщо його провину буде доведено, йому може загрожувати від 7 до 15 років ув’язнення.

Нагадаємо, раніше на Житомирщині п'яний чоловік зарізав дружину, проте не витримав скоєного і сам звів рахунки з життям.

163

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram