39.67 / 40.31 40.78 / 41.73
Київ: 0
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

Смерть підлітка: на Волині 16-річний парубок зарізав свого знайомого

17:46 3 грудня 2022
Смерть підлітка: на Волині 16-річний парубок зарізав свого знайомого

У Нововолинську 16-річний підліток завдав смертельного поранення своєму 18-річному знайомому. Інцидент трапився близько опівночі 1 грудня.

Згідно з матеріалами поліцейського розслідування, конфлікт між хлопцями виник в одному з мікрорайонів міста. Останнім аргументом став ніж, яким підліток вдарив опонента в черевну порожнину.

18-річного потерпілого було доставлено до лікарні, але він, не приходячи до тями, помер.

Вбивцею виявився односелець померлого, з Нововолинської територіальної громади.

Його затримано і невдовзі мають оголосити про підозру. За умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого, йому може загрожувати позбавлення волі від 7 до 10 років.

Нагадаємо, раніше на Житомирщині до 13 років позбавлення волі за жорстоке вбивство 14-річного хлопчика засудили дев'ятикласницю. «ФАКТИ» розповідали подробиці цієї трагедії.

137

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

картопля

Не потрібні ані віск, ані парафін: лайфхак, як зробити свічку зі звичайної… картоплі

Смерть підлітка: на Волині 16-річний парубок зарізав свого знайомого

Смерть підлітка: на Волині 16-річний парубок зарізав свого знайомого

Невелика пенсія

Підвищення пенсії не буде: кому не варто чекати збільшення суми виплат у грудні

ТРЦ у Дніпрі

Колапс в центрі Дніпра: житлові будинки та торгові центри вже 5 діб живуть взагалі без електроенергії

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту