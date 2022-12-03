Смерть підлітка: на Волині 16-річний парубок зарізав свого знайомого

У Нововолинську 16-річний підліток завдав смертельного поранення своєму 18-річному знайомому. Інцидент трапився близько опівночі 1 грудня.

Згідно з матеріалами поліцейського розслідування, конфлікт між хлопцями виник в одному з мікрорайонів міста. Останнім аргументом став ніж, яким підліток вдарив опонента в черевну порожнину.

18-річного потерпілого було доставлено до лікарні, але він, не приходячи до тями, помер.

Вбивцею виявився односелець померлого, з Нововолинської територіальної громади.

Його затримано і невдовзі мають оголосити про підозру. За умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого, йому може загрожувати позбавлення волі від 7 до 10 років.

Нагадаємо, раніше на Житомирщині до 13 років позбавлення волі за жорстоке вбивство 14-річного хлопчика засудили дев'ятикласницю. «ФАКТИ» розповідали подробиці цієї трагедії.

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