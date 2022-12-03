G7 встановила граничну ціну на російську нафту: про яку суму йдеться

Після досягнення домовленості між 27 державами-членами Європейського Союзу «Велика сімка», а також Австралія (разом — Коаліція за обмеження ціни) запровадили обмеження ціни на нафту, що поставляється морським транспортом з російської федерації, на рівні 60 доларів США за барель.



Про це з посиланням на заяву Міністерства фінансів США пише ВВС.



«Обмеження ціни є важливим інструментом для обмеження доходів, які росія отримує для фінансування своєї незаконної війни в Україні, а також для забезпечення надійного постачання нафти на світові ринки. Ця політика особливо важлива для забезпечення постачання нафти в країни з низьким та середнім рівнем доходу, які сильно постраждали від наслідків російської війни», — йдеться у заяві.



Наступного тижня Коаліція з обмеження цін на нафту заборонить широкий спектр послуг, включаючи морське страхування та торгове фінансування, пов'язаних з морським транспортуванням сирої російської нафти, якщо покупці не купуватимуть її за ціною, нижчою за 60 доларів за барель.



Імпортери, які купуватимуть російську нафту за ціною не вище за верхню межу, матимуть доступ до низки послуг країн коаліції, життєво важливих для торгівлі нафтою.



З 5 лютого 2023 року ця заборона на послуги пошириться на морське транспортування нафтопродуктів російського походження, якщо ці продукти не будуть продаватися за ціною або нижчою від граничної ціни, яка буде оголошена до 5 лютого 2023 року.



Політика обмеження цін спрямована на підтримку поставок російської нафти на світовий ринок за одночасного зменшення доходів, які російська федерація отримує від продажу нафти, особливо на тлі підвищених цін, викликаних війною.



Для досягнення цієї мети ЄС та інші країни, що входять до Коаліції з обмеження цін, розробили верхню межу ціни підтримки потоку російської нафти за зниженими цінами.



Повідомляється, що переговори про встановлення граничної ціни на російську нафту в Брюсселі були суперечливими й тривали понад тиждень. Польща й спочатку країни Балтії не погоджувалися на надто високу ціну, оскільки стверджували, що вона не матиме ефекту.



Крім того, з 5 грудня набирає чинності ембарго ЄС на переважну більшість імпорту російської нафти, тому гранична ціна застосовуватиметься до покупців за межами регіону.

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