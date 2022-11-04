«Всі рішення ведуть до колапсу російської економіки, шкода тільки, що не так скоро, як хотілося б», — Андрусів про рішення обмежити ціну на російську нафту

Колишній радник голови МВС України та керівника Офісу президента, публіцист Віктор Андрусів вважає, що серйозні проблему у рф можуть виникнути, якщо ціна впаде до 20 доларів. Але в Євросоюзі ще не визначилися.

«Країни G7 домовились про введення обмеження ціни на російську нафту, — пише Віктор Андрусів у соцмережах. — Але поки що не домовились про верхню межу ціни.

Раніше в США планували встановити обмеження на рівні 60 дол. Чи достатня така межа, щоб поставити економіку рф на коліна?

У 2017 році Український інститут майбутнього разом з російським економістом Дмитром Некрасовим видали доповідь «Межі стійкості росії», де презентували моделювання російської економіки в залежності від ціни на нафту. Було три сценарії ціни: 40, 30 і 20 доларів. Так от, моделювання показало, що серйозні проблеми можуть виникнути тільки при ціні 20 доларів, і то у періоді від 3 до 5 років. При всіх інших цінах російська економіка могла вистояти без серйозних втрат.

Зрозуміло, що сьогодні ситуація дещо інша. Шалені витрати на війну, плюс набагато жорсткіші санкції можуть прискорити ці процеси в часі. Але ціна у 60 доларів дуже далека від того, щоб російська економіка рухнула.

Втім, є і хороші новини. Якщо путін перестане продавати нафту через сам факт введення обмеження ціни, то він добровільно ускорить процес руйнування своєї економіки.

Хтось скаже, що він буде продавати нафту активно в Індію і Китай — можливо, але тут є ряд проблем:

по-перше, світова економіка входить в рецесію, а це означає, що їм не потрібно так багато нафти;

по-друге, Китай мусить закупати нафту в своїх африканських та близькосхідних союзників, інакше вони почнуть продавати нафту на Захід;

по-третє, Китай і Індія хотіли заробити на реекспорті російської нафти на Захід. Але з введенням обмеження цін — це буде важко зробити, оскільки тоді окупанти мають продавати їм ще дешевше.

В будь-якому випадку, всі рішення ведуть до колапсу російської економіки, шкода тільки, що не так скоро, як хотілося б…"

Фото Pixabay

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