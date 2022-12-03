Сильна пожежа у Дніпрі: спалахнула будівля в центрі міста

У місті Дніпро у суботу, 3 грудня, сталася сильна пожежа. Вогонь та великий стовп диму піднімаються у центрі міста, на місці працюють рятувальники.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

«3 грудня, у центрі Дніпра почалася сильна пожежа. Попередньо, горить покинута будівля, але чекаємо на уточнення від рятувальників. Пожежники вже на місці події і займаються гасінням вогню», — йдеться в повідомленнях.

Також очевидці повідомляють у мережі, що дим видно навіть із лівого берега, а вулиці поблизу осередку займання затягнуло густим димом.

Поруч з осередком займання

Поки що офіційних коментарів щодо причин пожежі немає.

За попередніми даними, пожежа не викликана обстрілами або вибухом російських ракет — офіційно обстріли в цей період не фіксувалися. Проте вже після початку займання у місті пролунали сигнали повітряної тривоги.

Нагадаємо, в ніч на 29 листопада по місту було випущено чотири ворожі ракети — тоді пожежа виникла на виробничих площах у межах міста.

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