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Неспокійна ніч у Дніпрі: ворог випустив по місту 4 ракети

8:05 29 листопада 2022
руйнування

Російські військові знову атакували Дніпро. По місту випустили 4 ракети: влучили у приватне підприємство. Знищено виробничі приміщення, спалахнула пожежа, повідомив керівник ОВА Валентин Резніченко.

«Росіяни вдарили по Дніпру. Направили на нічне місто кілька ракет. Влучили у приватне підприємство. Знищено виробничі приміщення. Почалася пожежа. Працюють усі служби», — написав він.

Пізніше Резніченко додав, що пожежу вже загасили.

На щастя, все обійшлося без загиблих та поранених.

Вночі росіяни стріляли по Нікопольському району. Було 5 ударів з «Ураганів» та важкої артилерії.

Влучили по двох громадах.

У Червоногригорівській громаді обстрілом понівечено понад десять приватних будинків та господарських будівель, сільськогосподарську техніку, бетонозмішувач, газопровід.

У Марганецькій наслідки атак ще уточнюються.

Нагадаємо, вчора під час ракетного обстрілу окупанти пошкодили насосну станцію ДКП «Миколаївводоканал», розташовану у Херсонській області. Місто знову залишилося без питної води.

Читайте також: «Кожен ракетний постріл наближає росію до поразки. І путін це знає. І годинник цокає. Тікає у холодному самотньому бункері», — Сергій Фурса

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