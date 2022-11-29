Неспокійна ніч у Дніпрі: ворог випустив по місту 4 ракети
Російські військові знову атакували Дніпро. По місту випустили 4 ракети: влучили у приватне підприємство. Знищено виробничі приміщення, спалахнула пожежа, повідомив керівник ОВА Валентин Резніченко.
«Росіяни вдарили по Дніпру. Направили на нічне місто кілька ракет. Влучили у приватне підприємство. Знищено виробничі приміщення. Почалася пожежа. Працюють усі служби», — написав він.
Пізніше Резніченко додав, що пожежу вже загасили.
На щастя, все обійшлося без загиблих та поранених.
Вночі росіяни стріляли по Нікопольському району. Було 5 ударів з «Ураганів» та важкої артилерії.
Влучили по двох громадах.
У Червоногригорівській громаді обстрілом понівечено понад десять приватних будинків та господарських будівель, сільськогосподарську техніку, бетонозмішувач, газопровід.
У Марганецькій наслідки атак ще уточнюються.
Нагадаємо, вчора під час ракетного обстрілу окупанти пошкодили насосну станцію ДКП «Миколаївводоканал», розташовану у Херсонській області. Місто знову залишилося без питної води.
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