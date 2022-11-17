Помер легендарний радянський фігурист, котрий пережив особисту трагедію (відео)
На 77-му році життя в москві помер легендарний радянський фігурист, президент федерації фігурного катання росії Олександр Горшков, який виступав у парі з Людмилою Пахомовою, повідомляє championat.com.
Знаменитий дует виграв Олімпійські ігри 1976 року в австрійському Інсбруку, ставши першими олімпійськими чемпіонами у цій дисципліні. Також пара по шість разів ставала чемпіонами світу та Європи.
До речі, Горшков і Пахомова були не лише партнерами на льоду, а й чоловіком та дружиною, зігравши у 1970 році весілля в одному із найзнаменитіших ресторанів москви — «Метрополь». Щоправда, їхнє сімейне щастя тривало лише до 1986 року, коли легендарна фігуристка, яка народила Горшкову 1977-го дочку Юлію, померла у віці 39 років від раку.
Після завершення кар'єри Горшков, який був одружений другим шлюбом, деякий час працював тренером, після чого працював в олімпійському комітеті росії і до останнього очолював російську федерацію фігурного катання.
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