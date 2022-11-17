Помер легендарний радянський фігурист, котрий пережив особисту трагедію (відео)

На 77-му році життя в москві помер легендарний радянський фігурист, президент федерації фігурного катання росії Олександр Горшков, який виступав у парі з Людмилою Пахомовою, повідомляє championat.com.

Знаменитий дует виграв Олімпійські ігри 1976 року в австрійському Інсбруку, ставши першими олімпійськими чемпіонами у цій дисципліні. Також пара по шість разів ставала чемпіонами світу та Європи.

До речі, Горшков і Пахомова були не лише партнерами на льоду, а й чоловіком та дружиною, зігравши у 1970 році весілля в одному із найзнаменитіших ресторанів москви — «Метрополь». Щоправда, їхнє сімейне щастя тривало лише до 1986 року, коли легендарна фігуристка, яка народила Горшкову 1977-го дочку Юлію, померла у віці 39 років від раку.

Сімейне щастя Олександра Горшкова та Людмили Пахомової тривало лише 16 років

Після завершення кар'єри Горшков, який був одружений другим шлюбом, деякий час працював тренером, після чого працював в олімпійському комітеті росії і до останнього очолював російську федерацію фігурного катання.

Олександр Горшков був чинним президентом російської федерації фігурного катання

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