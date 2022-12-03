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В Австралії на честь визволення Херсона презентували лімітовану серію алкоголю

14:17 4 грудня 2022
джин «Kherson»

В Австралії на честь звільнення українською армією міста Херсона випустили лімітовану серію джину «Kherson». На пляшці зображений солдат ЗСУ, який тягнеться до кавуна. Етикетку розробив Костянтин Дес з Одеси, чиє робоче місце постраждало від влучання російської ракети 10 травня і який наразі живе без електрики через постійні обстріли його міста.

Етикетку розробив одесит Костянтин Дес, який постраждав від російських обстрілів

Як повідомляє виробник напою, саме в українському місті вирощують, мабуть, найсолодші кавуни у світі, й закликає підняти келих за Херсон та героїчні зусилля багатьох людей.

«Кошти, зібрані з кожної пронумерованої пляшки, а також будь-які додаткові кошти, які ви зможете долучити, підуть на придбання металошукачів, які будуть відправлені в Україну для гуманітарного розмінування», — сказано на сайті виробника.

За пляшку джину покупцям доведеться віддати 99 доларів, плюс ще 13.95 за пересилку та доставку.

Раніше херсонський журналіст Костянтин Риженко розказав про найболючіші проблеми звільненого міста.

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