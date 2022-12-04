«Аби викопати картоплю, виніс з городу 12 мін, 13-та — вибухнула»: медики розповіли, як врятували пенсіонера з Донеччини

У Національному реабілітаційному центрі «Незламні» встановили протез ноги 70-річному Олександру Дороніну з Авдіївки. Нині він робить на ньому свої перші кроки. Про це повідомляє Перше медичне об'єднання Львова:

«Наш пацієнт пів року жив під щоденними обстрілами та ще й намагався вести звичний побут. Доглядав двох кішок та собаку, порався по господарству, обробляв город. У серпні вирішив викопати картоплю. Аби зробити це, самотужки розчищував „всіяний“ мінами город».

Після того, як пенсіонер виніс 12 боєприпасів, пролунав вибух. Олександр Доронін знепритомнів, а коли отямився, побачив, що правої ноги нема.

«Усе, що пам'ятає — це як на самих лише руках проповз 150 метрів у напрямку найближчого будинку, — розповіли медики. — Скривавленого чоловіка помітили сусіди. Саме вони зупинили кровотечу і відвезли його до напівзруйнованої місцевої лікарні. Далі були кілька днів у медзакладах Покровська та Дніпра, а потім — евакуаційний потяг до Львова».

У реабілітаційному центрі Олександр Доронін уже більш як три місяці. За цей час хірургам вдалося загоїти ампутовану кінцівку та підготувати її до протезування.

Протез, який встановили Олександру

Паралельно з чоловіком працювали фахівці з реабілітації — фізичної та психологічної. І ось днями протезисти встановили пацієнту протез. Вперше від 13 серпня пацієнт пройшов кілька кроків без милиць.

Олександр Доронін вчиться ходити без милиць

За словами медиків, у травмованого попереду тривала реабілітація. Він має навчитися користуватися протезом, аби впевнено стояти «на ногах». Рідних в Авдіївці в дідуся нікого не лишилося, але він все одно мріє туди повернутися. Там на нього чекають його коти та пес. Та і город, каже, навесні треба садити…

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