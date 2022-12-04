Вистрілюють більше, ніж роблять: експерти оцінили, чи загрожує росії «снарядний голод»

Директорка Національної розвідки США Авріл Хейнс, яка раніше заявляла, що американська розвідувальна спільнота очікує найближчими місяцями продовження зниження темпів бойових дій в Україні, підкреслила, що в зс росії швидше використовує снаряди, ніж встигає їх виробляти.

Як передає NBC News, вона вважає, що росіяни на даному етапі не здатні відшкодовувати таку витрату боєприпасів. При цьому, за її словами, швидше за звичайні витрачаються високоточні боєприпаси. Авріл Хейнс також згадала про те, що росія, ймовірно, попросила допомоги у Північної Кореї, але дії Пхеньяна на даний момент «не були значними».

Коментуючи заяви директорки Національної розвідки США, військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко заявив, що на сьогоднішній день по всій лінії фронту росіяни за добу роблять у середньому 20 тисяч пострілів, а на початку широкомасштабного вторгнення було вчетверо більше.

«Виробничі потужності росії дозволяють їй на рік випускати від 1 до 1,5 млн артилерійських пострілів тих чи інших калібрів. Тобто, виключно розраховуючи на своє внутрішнє виробництво, росія може забезпечити у середньому від 2,5 до 4 тис пострілів на добу. Тобто виснаження запасів боєприпасів призведе російські окупаційні війська (РОВ) до снарядного голоду не у повному розумінні слова, адже сьогодні ЗСУ так само роблять 4−5 тис пострілів на добу, а до тактичного», — зазначив він.

За його словами, зараз артилерія РОВ значно гірша, ніж у ЗСУ. Проте менша дальність та точність, вироблений ресурс стволів раніше компенсувалися великою кількістю снарядів та тактикою вогневого валу. А коли боєкомплект не дозволяє цього робити, то артилерія перетворюється на тягар.

«І саме на цьому етапі перетворення російської артилерії на тягар перебувають РОВ. Найближчими 3−4 місяцями російська артилерія як рід військ взагалі перестане існувати. Не тому, що її знищать, ні, а тому, що їй, метафорично, просто нічим буде стріляти» , — зазначив він і додав: «Для тих, хто не зрозумів, все ж таки розжую, що застосування її триватиме, але без будь-якої ефективності та критичного впливу на перебіг бойових дій, як раніше, а наявність самого роду військ у зоні бойових дій буде рудиментарним відростком».

Нагадаємо, що росіяни завдають артилерійських ударів не тільки вздовж лінії розмежування, а й обстрілюють прикордонні з росії регіони України.

Ілюстративне фото зі сторінки Міноборони України у соцмережах

50

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram