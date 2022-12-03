Три сотні поранених, 14 убитих і збитий літак під Донецьком: ЗСУ продовжують завдавати потужних ударів по ворогові, — Генштаб

На Авдіївському і Бахмутському напрямках ворог продовжує вести наступ та активно застосовує авіацію для підтримки наземних угруповань.

Як повідомили у Генштабі ЗСУ, протягом поточної доби окупанти завдали 2 ракетних та 10 авіаційних ударів, а також здійснили 3 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах вздовж лінії зіткнення. Зокрема, ракетного удару зазнав об’єкт цивільної інфраструктури міста Краматорськ.



На Слобожанському напрямку, де ворог продовжує утримувати свої війська в прикордонних районах Бєлгородської області, обстрілів з різнокаліберної артилерії зазнали райони населених пунктів Одноробівка, Стрілеча, Нескучне, Тернова, Стариця, Огірцеве, Черняків та Чугунівка Харківської області.

На Куп’янському та Лиманському напрямках противник веде оборону, а на Бахмутському та Авдіївському напрямках — зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій, намагається покращити тактичне положення. Обстрілів з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії зазнали райони населених пунктів Серебрянка, Білогорівка, Яковлівка, Соледар, Бахмут, Біла Гора, Курдюмівка, Опитне, Авдіївка, Водяне, Невельське, Красногорівка, Марʼїнка та Новомихайлівка на Донеччині.

На Новопавлівському, Запорізькому та Херсонському напрямку противник веде оборонні дії.

«Противник продовжує зазнавати втрат. Так, 2 грудня в результаті вогневого ураження району зосередження противника у місті Старобільськ Луганської області, втрати ворога склали близько 30 військовослужбовців пораненими та 14 — загиблими. Протягом 2 грудня в Мелітопольському та Василівському районах Запорізької області окупанти втратили понад 270 осіб пораненими. Інформація щодо загиблих уточнюється», — зазначили у Генштабі.

Протяом поточної доби авіація Сил оборони завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також удар по позиції зенітно-ракетного комплексу окупантів.

В районі населеного пункту Підгородне Донецької області було збито ворожий літак. А підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України уразили 2 пункти управління, склад боєприпасів та 2 райони зосередження особового складу та техніки ворога.

Раніше у Генштабі ЗСУ повідомляли, що рашисти з початку широкомасштабного вторгнення втратили вбитими вже 90 тисяч 600 військових, у тому числі 510 — за добу, що минула.

Фото Генштабу ЗСУ

208

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram