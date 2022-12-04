«Стане плацдармом для деокупації»: ЗСУ підняли перший український прапор на лівому березі Херсонщини (відео)

Росіяни продовжують атакувати Україну. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Площанка і Білогорівка на Луганщині та Берестове, Білогорівка, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Кліщіївка, Андріївка, Курдюмівка, Водяне, Первомайське, Веселе, Мар’їнка та Новомихайлівка Донецької області. Про це повідомили у Генеральному штабі України.

«Протягом минулої доби противник завдав 10 ракетних, 16 авіаційних ударів, а також здійснив понад 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах вздовж лінії зіткнення. Ракетних ударів зазнали об’єкти цивільної інфраструктури населених пунктів Шевченкове Харківської області та Краматорськ на Донеччині», — йдеться у повідомленні.

В Генштабі також повідомили, що триває мародерство та грабіж місцевого населення на тимчасово зайнятих росіянами територіях.

«Із місцевих магазинів Нової Каховки російські загарбники вивозять весь товар та обладнання, включно з морозильними камерамии та касовими апаратами. А в Новомиколаївці Запорізької області, окупанти чисельністю до 100 осіб 2 грудня поточного року організували перевірку документів місцевих жителів, вилучення особистих цінних речей та побутової техніки. Крім того, в населених пунктах тимчасово зайнятої Херсонської області, російські загарбники погрозами позбавлення батьківських прав примушують місцеве населення віддавати дітей до навчальних закладів для навчання за російською програмою», — йдеться у повідомленні.

Між іншим стало також відомо, що було піднято перший український прапор на лівому березі Дніпра. Про це повідомили у спецпідрозділі «Карлсон».

«Цей прапор підняди бійці спецпідрозділу „Карлсон“ — це стане плацдармом для деокупації лівого берега Херсонщини! Операція завершилась успіхом, і все завдяки точним координаційним та наступальним навичкам хлопців. Все буде Україна!» — йдеться у повідомленні.

В Інституті вивчення війни (ISW) вважають, що це обмежене українське вторгнення на східний берег може відкрити можливості для того, щоб українські сили почали діяти на східному березі.

Як раніше повідомляв ISW, російські укріплення на лівому березі вказують на те, що російські сили очікують наступальних дій України на східному березі і будують оборонні рубежі на південь від річки Дніпро. Створення позицій уздовж східного берега річки, ймовірно, створить умови для майбутніх наступальних операцій українських військ в окупованій Херсонській області, якщо українські війська вирішать продовжувати наступ на цьому напрямі на півдні.

Також в Інституті вважають, що з настанням зими умови на сході України стають дедалі сприятливішими для більш високих темпів операцій.

«3 грудня російський milblogger заявив, що земля вздовж лінії Кремінна-Сватова замерзла, і він очікує, що українські сили, ймовірно, в результаті збільшать темпи своїх контрнаступальних операцій у цьому районі. Глава Луганської області Сергій Гайдай також заявив 2 грудня, що погода на лінії Кремінна — Сватове нарешті змінюється, і що він очікує, що українські сили незабаром зможуть покращити свої контрнаступні маневрені дії, оскільки бруд у цьому районі повністю замерзає», — йдеться у повідомленні інституту.

Раніше ISW підрахував, що загальний темп операцій, ймовірно, зросте найближчими тижнями, оскільки постійні холоди дозволяють землі промерзати по всьому театру воєнних дій, особливо на сході України, де операції з обох боків погрузли у бруді. Ні росіяни, ні українці, швидше за все, не призупинять наступальні операції в одну з найоптимальніших пір року для маневреної механізованої війни у цьому регіоні.

Тим часом розвідка США передбачила подальше зниження темпів війни в Україні, повідомляє BBC.

Так, американська розвідувальна спільнота очікує, що найближчими місяцями продовжиться зниження темпів бойових дій в Україні, проте не вважає це ознакою зниження волі до опору з боку українських сил. Про це заявила в суботу директорка Національної розвідки США Авріл Хейнс.

Як писали «ФАКТИ», на Авдіївському та Бахмутському напрямках ворог продовжує вести наступ та активно застосовує авіацію для підтримки наземних угруповань.

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