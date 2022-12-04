Вночі до мінус 10, але потепління вже близько: синопткиня розповіла, коли та де в Україні чекати на підвищення температури

Найближчої ночі в Україні буде морозно на сході, півночі та в центрі України.

За прогнозами синопткині Наталії Діденко, мінімальна температура повітря опускатиметься до -6−12 градусів. На заході та півдні в нічні години очікується 0−3 градуси морозу.

Фото Наталії Діденко

У понеділок, 5 грудня, вдень максимальна температура повітря становитиме -2−5 градусів. На заході та півдні — від 1 морозу до 3 тепла.

«Практично повсюдно буде рвучкий, до сильного, вітер. Напрямок — з південного сходу. Опадів поки не видно, антициклон. А на сході України — навіть зоряна ніч та сонячний день, прояснення», — повідомляє Діденко.

Фото Наталії Діденко



За прогнозом синопткині, ввечері у понеділок в західних областях може піти дощ.

У Києві 5 грудня очікується суха, холодна та вітряна погода. Вночі -6−9 градусів, вдень -2−4 градуси.



«Потепління там, де особливо холодно (схід, північ, центр України) прийде з середини наступного тижня. З опадами і кашою на дорогах, але все ж без уїдливих морозів», — додала вона.

А в Укргідрометцентрі «малюють» таку погодну карту на понеділом, 5 грудня.

Фото Укргідрометцентру

У вівторок, 6 грудня, на заході побільшає опадів.

Фото Укргідрометцентру

Нагадаємо, що 4 грудня — Введення в Храм Пресвятої Богородиці. Пращури вважали, що якщо у цей день морозно, то всі зимові свята пройдуть із такою ж погодою.

Фото Pixabay

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