В Україну йде потепління: синоптики розповіли, коли підуть холоди

У найближчі дві доби погода в Україні буде мінливою й визначатиметься великим антициклоном Erik, повідомляє кандидат географічних наук, синоптик Ігор Кібальчич.



У суботу, 3 грудня, на більшій території України мінлива хмарність, без опадів. Лише вночі та вранці на крайньому півдні країни, місцями у Криму та на Поліссі пройде невеликий дощ та сніг. У північних та західних областях на дорогах ожеледиця. Вітер східний, 7 — 12 м/с, у Приазов'ї та Криму окремі пориви до 15 — 20 м/с. Температура повітря вночі становитиме −7…−2 °С; на Закарпатті, місцями на Одещині та Криму 0…+5 °С. Вдень температура повітря буде в межах −4…+1, на Закарпатті та в Криму +2…+7 °С.

У неділю, 4 грудня, утримається погода без опадів на всій території країни. Лише на крайньому півдні Херсонської області та у Криму можливі невеликі опади у вигляді мряки та мокрого снігу. Вітер східної чверті, 7−12 м/с, у Приазов'ї окремі пориви до 15−17 м/с. Температура повітря в нічний час становитиме −8…−3°С, у Сумській та східних областях похолодає до −8…−12°С. На півдні Одеської області, у Криму та на Закарпатті близько 0 °C. Вдень стовпчики термометрів покажуть значення −6…−1 °С; на Закарпатті, півдні Одеської області та в Криму 0…+5 °С.



У Києві в суботу-неділю суха холодна погода. Вночі −5…−9 градусів, удень близько нуля. Вітер східний, південно-східний, поривчастий, пише синоптикиня Наталя Діденко.

Перша половина наступного тижня — холодна, хіба що на півдні та заході переважатимуть вдень невеликі «плюси», з другої половини тижня в Україні потеплішає.



Нагадаємо, 3 грудня метеозалежні люди можуть відчувати нездужання під впливом магнітної бурі, що триває.

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