Олег Сенцов вчетверте став батьком і показав новонародженого сина

Відомий український режисер, колишній в'язень Кремля Олег Сенцов, який пішов на фронт, та його дружина — кандидатка політичних наук та директорка з адвокатури американської компанії Ridgley Walsh Вероніка Вельч, яка раніше розповіла про плани з поповнення сім'ї, стали батьками.

«У ці важкі для нас усіх часи мало буває світлих подій. Але життя, яке ми захищаємо, обов'язково візьме гору. Спасибі, кохана, за нашого Дем'яна!» — написав батько вже чотирьох дітей та показав фото дружини з новонародженим.

Дружина Сенцова Вероніка із сином Дем'яном

Для Олега Сенцова — це другий шлюб. У нього вже є 20-річна дочка Аліна та 18-річний син Владислав від першого шлюбу, а 2020 року журналістка Юлія Бабич народила йому доньку. Вони з Веронікою одружилися влітку цього року.

Фото зі сторінки Олега Сенцова в соцмережах

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