Томаш Древняк, льотчик і колишній командувач ВПС впевнений: росіяни точно не хочуть миру, тому що вони б не почали війну. Крім того, вони грають на час. Кожен день, коли в Україні немає електрики, немає води, немає енергії, і кожен день, коли харчові продукти з України не потрапляють у світ — це день, коли росіяни сподіваються пом'якшити Захід. Про це він заявив виданню RMF FM:

«росія думає, що вона пом'якшить західних лідерів, щоб вони почали розмову з росією і що це буде зустріч на російських умовах, які вона буде диктувати. Чи перестала рф програвати на українській землі? Поки що так. Сьогодні росіяни проводять перегрупування військ, підготовку резервістів, починається призов. План росії полягає в тому, щоб спрямувати певні процеси таким чином, щоб допомоги Україні ставало все менше».

На питання, чи здатні росіяни перемогти всю Україну, генерал Древняк чітко заявив — ні.

«Я думаю, що мова йде не просто про перемогу у війні, мова йде про те, щоб довести Україну до стану failed state, щоб вона більше нікому не була цікава. Росіяни хочуть, щоб Україна стала країною, яка не має грошей, яка не матиме довіри, яка не зможе платити за своїми зобов'язаннями. Це не просто мета воєнної перемоги, а мета розчавити країну: не просто перемогти українців, а принизити їх. Я вірю, що Україна переможе у війні. Але це не означає, що вона вижене всіх російських солдатів і поверне собі всі території. Слово „перемога“ означає, що Україна збереже свою національну ідентичність і незалежність країни. А які територіальні втрати вона матиме — поки що важко сказати».

Він зазначив, що на росію зараз дивляться по-іншому.

«Сьогодні всі б'ють себе в груди і кажуть, що зробили помилку, довірившись путіну або ведучи з ним якийсь бізнес. Я думаю, що в усьому, що відбувається, є позитивний сигнал для нас — що сьогодні вже не можна закривати очі на те, що робить путін».

Генерал також висловив думку, що Польща повинна продовжувати надавати Україні техніку, наприклад, літаки МіГ-29.

Раніше директорка Національної розвідки США Авріл Хейнс оцінила, чи загрожує росії «снарядний голод». Водночас міністр оборони рф Сергій Шойгу заявив, що росія замість скорочення стратегічних ядерних озброєнь збирається їх посилити.

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