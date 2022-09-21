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Україна

«Повстали, як фенікс з попелу»: відомий експерт вважає, що наступ української армії увійде до підручників

20:00 21 вересня 2022
Томаш Древняк

Польський генерал Томаш Древняк, льотчик і колишній командувач ВПС, високо оцінив успіхи української армії. «Українські військово-повітряні сили повстали, як фенікс з попелу», — заявив він під час інтерв'ю RMF24. За словами генерала, операції української армії на сході підготовлені зразково, колись цей наступ увійде у підручники. В результаті «не росіяни зараз диктують умови на фронті». .

«Багато літаків, які є на озброєнні українських ВПС, були створені ще за часів СРСР. Вони їх відремонтували, модернізували, і українська авіація знову сильна та потужна, — сказав бригадний генерал Древняк. — Зараз ситуація на фронті переломилася, і ця синьо-жовта армія б'є там, де росія найслабша і де вона цього не очікує. Наразі Польщі нічого не загрожує з боку росії, оскільки саме українці зараз виграють для нас час, і тому їх слід підтримувати».

Нагадаємо, що Польща купить 48 південнокорейських легких винищувачів FA-50 за $ 3 млрд. Генерал Томаш Древняк пояснив, що сучасне обладнання є лише одним з багатьох елементів безпеки.

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