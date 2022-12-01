«З урахуванням досвіду війни в Україні»: замість скорочення стратегічних ядерних озброєнь рф збирається їх посилити

Кремль продовжує погрожувати ядерною зброєю у війні з Україною. Наступного року країна-терористка хоче зосередитися на своїх ядерних силах і на створенні інфраструктури для них. Попереду робота з підвищення боєздатності ракетних частин. Про це заявив міністр оборони рф сергій шойгу в ефірі пропагандистського телеканалу «росія». Будуть побудовані об'єкти для розміщення нових ракетних систем. росія має найбільший у світі ядерний арсенал, який налічує майже 6 000 боєголовок.

«З урахуванням досвіду війни в Україні «вдосконалюється і контрбатарейна боротьба як одне з основних завдань вогневого ураження противника», — заявив терорист шойгу.

США заявляють, що попередили російське керівництво про наслідки застосування ядерної зброї. Обидві держави повинні були провести переговори в Каїрі на цьому тижні щодо майбутнього нового Договору про скорочення стратегічних наступальних озброєнь, який діє з 2010 року й обмежує кількість стратегічних ядерних озброєнь. Однак незадовго до засідання росія скасувала свою участь, звинувативши США в антиросійській поведінці та намаганні маніпулювати договором на свою користь. Передбачалося, що на консультаціях йтиметься про відновлення взаємних інспекцій ядерних арсеналів, які були перервані у 2020 році через пандемію коронавірусу. Вони є частиною Договору про новий союз, укладеного у 2011 році. У ньому обидві держави зобов'язуються обмежити кількість міжконтинентальних балістичних ракет, ракет підводних човнів і бойових літаків, які можуть бути озброєні ядерною зброєю. Термін дії договору закінчується у 2026 році.

Як раніше повідомляли «ФАКТИ», офіційні особи США висловили занепокоєння, що росія може застосувати хімічну зброю під час нападу на Україну. Співробітники Байдена визначили, що путін застосує хімічну зброю, перш ніж вдатися до ядерної.

102

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram