«Дивна логіка підкилимної дипломатії, час якої закінчився», — Олексій Данілов про «гарантії безпеки» для росії
«Країні-терористу та вбивці хочуть надати гарантії безпеки? Замість Нюрнбергу — підписання угоди з рф і рукостискання? — пише Олексій Данілов у соцмережах. — Українська кров на руках путіна не завадить business as usual? Дивна логіка підкилимної дипломатії, час якої скінчився.
Питання — гарантувати безпеку світу від так званої росії, а не навпаки.
Досвід Будапешту вам у нагоді. Коли ти беззбройний, ти не становиш загрозу. Ми, на жаль, знаємо.
Денуклеаризована й демілітаризована так звана росія — краща гарантія миру для Європи та світу.
Фото зі сторінки Олексія Данілова у соцмережах
Матеріали, розміщені у рубриці «Блоги», відображають власну думку автора та можуть не співпадати з позицією редакції.102
Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram