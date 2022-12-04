«Дивна логіка підкилимної дипломатії, час якої закінчився», — Олексій Данілов про «гарантії безпеки» для росії

Секретар РНБО України Олексій Данілов прокоментував заяву президента Франції Еммануеля Макрона про те, що союзникам НАТО варто було би подумати про гарантії безпеки для росії та погодитися повернутися за стіл переговорів з Україною. Макрон вважає, що це питання могло б обговорюватися у контексті нової архітектури безпеки в Європі після завершення війни.

«Країні-терористу та вбивці хочуть надати гарантії безпеки? Замість Нюрнбергу — підписання угоди з рф і рукостискання? — пише Олексій Данілов у соцмережах. — Українська кров на руках путіна не завадить business as usual? Дивна логіка підкилимної дипломатії, час якої скінчився.

Питання — гарантувати безпеку світу від так званої росії, а не навпаки.

Досвід Будапешту вам у нагоді. Коли ти беззбройний, ти не становиш загрозу. Ми, на жаль, знаємо.

Денуклеаризована й демілітаризована так звана росія — краща гарантія миру для Європи та світу.

P. S. Єдина гарантія — це гуманізм європейської судової системи, після вироку в Гаазі не передбачено смертної кари".

Фото зі сторінки Олексія Данілова у соцмережах

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