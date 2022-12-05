Зовсім поганий став: Трамп закликав скасувати конституцію США

Дональд Трамп спровокував черговий політичний скандал у США. Він закликав скасувати конституцію країни на підставі того, що результати президентських виборів 2020 року були підтасовані на користь Джо Байдена. Трамп вкотре оголосив себе переможцем.

Те, що він не погоджується визнати власну поразку, нікого вже не дивує. Проте Трамп вперше зайшов настільки далеко, що ризикнув посягнути на конституцію.

Свій заклик він опублікував у соціальній мережі Truth Social, яку сам і створив на противагу Facebook і Twitter. Трамп звинувачує їх у цензурі та змові з демократами. Він упевнений, що керівництво соцмереж допомогло підтасувати результати виборів 2020 року та залишитися йому у Білому домі ще на чотири роки.

«Масове шахрайство такого типу та масштабу дозволяє скасувати всі правила, положення та статті, навіть ті, що містяться в Конституції. Наші великі засновники не захотіли б і не потурали б фальшивим і шахрайським виборам!» — написав Трамп.

На подібні заяви можна було б не звертати уваги, проте для багатьох американців Дональд Трамп, як і раніше, залишається лідером Республіканської партії. Крім того, він офіційно оголосив про те, що знову балотуватиметься в президенти країни.

Демократи відразу закликали республіканців дати оцінку скандальним заявам Трампа.

Прессекретар Білого дому Ендрю Бейтс зазначив: «Напади на конституцію і все, що вона означає, це все одно, якби сама душа нашої нації зазнала анафеми. Їх необхідно повсюдно засудити». «Конституція є священним документом… Не можна любити Америку лише у разі своєї перемоги», — заявив Бейтс.

Демократи нагадали Трампу, що Байден переміг на президентських виборах 2020 року з перевагою більш як 7 мільйонів голосів. За нього віддали свої голоси 306 членів колегії виборців. Трампа підтримали лише 232 з них. У 2016 році Дональд Трамп назвав свою перемогу над Гілларі Клінтон переконливою. Тоді він отримав 304 голоси виборців, а Клінтон — 227 голосів.

Член Палати представників Конгресу США від демократичної партії Ерік Соулвел публічно звернувся до республіканців. «Як ви можете називати себе конституційними консерваторами, якщо ваш представник виступає проти конституції, а ви його не засуджуєте?» — запитав політик.

Частина республіканців поспішила піддати заяву Трампа різкій критиці. Так, дипломат Джон Болтон, який за президента Джорджа Буша-молодшого був постійним представником США при ООН, а в адміністрації Трампа деякий час працював радником з національної безпеки, заявив: «Жоден американський консерватор не може погодитися із закликом Дональда Трампа призупинити дію конституції з-за результатів виборів 2020 року. І всі справжні консерватори мають виступити проти його президентської кампанії 2024 року».

З Болтоном погодилася Ліз Чейні, член Палати представників Республіканської партії (штат Вайомінг). «Трамп так думав 6 січня 2021 року, коли закликав своїх прихильників штурмувати Капітолій. Його погляди з того часу не змінилися. Жодна чесна людина тепер не зможе заперечувати, що Трамп є ворогом конституції США», — заявила Чейні.

Однак не всі республіканці налаштовані так рішуче. Наприклад, член Палати представників від штату Огайо Дейв Джойс не виключив, що підтримає Трампа, якщо той виграє республіканські праймеріз перед виборами 2024 року.

«Я підтримаю будь-якого кандидата від республіканців», — сказав Джойс у програмі This Week американського телеканалу ABC, відповідаючи на запитання, чи підтримає він Трампа, попри його заклики призупинити дію конституції.

«Я просто не думаю, що на цей час він зможе цього досягти, тому що є багато інших добрих кандидатів. Трамп багато чого каже, але це не означає, що такі речі можуть статися», — додав Джойс.

Справді, на проміжних виборах на початку листопада 2022 року більшість кандидатів, яких підтримував Трамп, програли. Але це не змусило його переглянути свою політичну позицію. Трамп наполегливо чіпляється за підтримку радикально налаштованих американців. Декілька днів тому він заявив, що виступає на боці тих, хто штурмував у січні 2021 року Капітолій. «На мою думку, конституційні права цих людей були порушені, з ними вчинили дуже, дуже несправедливо, і ми докопаємося до причин, чому так сталося», — наголосив Трамп.

Нещодавно він влаштував у своєму маєтку Мар-а-Лаго у Флориді вечерю, на яку запросив відомого расиста та заперечника Голокосту Ніка Фуентеса та скандально відомого репера Каньє Веста. Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Вест публічно зізнався в любові до Гітлера та нацистів.

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